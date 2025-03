/ / SANTA FE: CIERRA UNA SUCURSAL DEL BANCO NACIÓN EN CASILDA

En Casilda, al sur de la provincia de Santa Fe; cierra la sucursal del Banco Nación por el gran costo tributario

Durante los últimos días, una noticia sorprendió a los vecinos de Casilda, cuando se enteraron que la sucursal del Banco Nación cerraba sus puertas, y se planteaba la idea de mudar las oficinas hacia la vecina ciudad de Arequito.

Como novedad, esta medida se debe al gran costo tributario que están pagando desde el Banco, ya que el monto estimado es de 400 millones de pesos por mes sólo en impuestos municipales. Y, además, según averiguaciones, en el caso de los privados es mucho menor, ya que cuesta entre 50 y 70 millones.

La semana pasada, por esta cuestión, el intendente de Casilda se reunió con autoridades del Banco Nación para llegar a un acuerdo y que la sucursal siga en la localidad, pero aún no hay un común acuerdo, ya que, como detalló Alejandro Tozzi, “el Municipio no afloja con el impuesto y el banco no afloja con querer irse de la ciudad”. En los próximos días debería conocerse una resolución por este tema.

FUENTE Y FOTOS: Red Panorama