/ / SEQUÍA EN EL CHACO: "LAS PÉRDIDAS SE INCREMENTAN", LAMENTÓ EL MINISTRO DUDIK

La sequía continúa azotando a la producción chaqueña: “Las zonas afectadas y las pérdidas se incrementan”, lamentó el ministro Dudik.

“Por esta tremenda sequía que está azotando a toda la provincia y prácticamente a todo el país, la zona afectada se va ampliando y las pérdidas también se van incrementando”, aseguró Dudik. A pesar de las expectativas de lluvia, el clima no ha colaborado: “Llevábamos una lluvia este fin de semana, lamentablemente no fue suficiente. Por suerte, refrescó un poco bajo la temperatura, no deja de ser un pequeño alivio”, agregó.

El Ministro destacó que las consecuencias no solo son inmediatas, sino que vienen arrastrándose desde hace varios años. “Hace dos y tres años esta provincia viene sufriendo falta de lluvia, con lo cual esas zonas que sí ya estuvieron comprometidas en años anteriores, realmente esto ya terminaba por tirar todas las ilusiones de nuestros productores”, comentó Dudik, señalando que la situación afecta gravemente a los sectores ganadero, agrícola y, especialmente, al cultivo de algodón, soja y maíz.

A pesar del panorama desolador, el gobierno provincial está trabajando de forma conjunta con los intendentes y las entidades para hacer una evaluación más precisa. “Estamos en permanente evaluación. Activamos todos los mecanismos que establece la ley y las reglamentaciones en materia de emergencia”, indicó. Además, resaltó que están en contacto continuo con los productores para acompañarlos en este difícil momento. “Estamos totalmente compenetrados con esta situación”, expresó.

En cuanto a la asistencia nacional, Dudik admitió que aún no se ha recibido apoyo concreto, a pesar de los esfuerzos realizados. “Este gobierno se ha caracterizado por cerrar las cuentas en lo que respecta a gastos. De hecho, prácticamente la obra pública se ha parado”, reconoció. Sin embargo, destacó que la Secretaría de Agricultura de la Nación se ha mostrado dispuesta a colaborar. “Inmediatamente cuando nos comunicamos con las autoridades de la Secretaría de Agricultura, se pusieron a disposición”, afirmó.

Para el Ministro, el principal objetivo es evitar más pérdidas y garantizar la continuidad de la producción. “No podemos perder un solo productor más en nuestra provincia, y tenemos que volver a sembrar”, enfatizó. Además, destacó que esta situación no solo afecta al sector agrícola, sino que arrastra a otros como el comercio, los servicios, las cooperativas y las empresas de agroquímicos, lo que genera una cadena de problemas.

En cuanto a la respuesta del gobierno provincial, Dudik subrayó que se están evaluando todas las herramientas financieras disponibles para asistir a los productores. ” Chaco debe volver a sembrar, el Chaco debe volver a producir. Nosotros no tenemos otra alternativa”, concluyó.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día