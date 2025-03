/ / SEQUÍA: "QUIENES PRODUCEN ESTÁN ABANDONADOS A SU SUERTE", ASEGURÓ EL DIPUTADO ALDO LEIVA

En diálogo con el medio capitalino Ciudad TV, el diputado nacional de Unión por la Patria, Aldo Leiva, se refirió al proyecto de declaración presentado junto a sus pares Chomiak y Pedrini que expresa preocupación por la situación de los productores agropecuarios chaqueños afectados por la sequía.

El legislador peronista comentó que junto a sus pares María Luisa Chomiak y Juan Manuel Pedrini “hemos impulsado esta iniciativa para tratar de sensibilizar a las autoridades nacionales, provinciales, de que hay cuestiones donde necesariamente el Estado se tiene que involucrar porque si no acompañamos en este caso al sector rural, la situación se va a poner mucho más compleja en el sentido de que al no haber producción, no hay trabajo, al no haber trabajo hay marginalidad, al haber marginalidad ya sabemos que es un combo explosivo que sin ninguna duda impacta en el conjunto de la sociedad chaqueña en este caso”.

“Como representantes del pueblo chaqueño no podemos mirar para otro lado”, advirtió el exintendente de General San Martín. En ese sentido, adelantó que en la próxima sesión del Congreso propondrán el tratamiento de esa iniciativa. “Esperamos contar con el acompañamiento de todos los diputados y diputadas de la provincia de Chaco y decirles con mucha humildad al gobernador de la provincia que cuestiones como esta, sin ninguna duda, los hombres y mujeres que formamos parte de Unión por la Patria nos va a encontrar para acompañar porque la sequía, la situación que viven nuestros productores no tiene color político”, aseguró.

En concreto, Leiva precisó que “lo que planteamos es que a partir de decisiones políticas del gobierno nacional se habiliten recursos hacia la provincia y de la provincia los productores para que puedan paliar esta situación”.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día