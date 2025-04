/ / CHACO - TREMENDA PARÁLISIS EN LA ACTIVIDAD FORESTOINDUSTRIAL: "LE PEDIMOS A LA JUSTICIA QUE SE ACUERDE DE LOS PRODUCTORES"

"Le pedimos a la Justicia que se acuerde de los productores", afirmó Noé Kohn

El presidente de la Federación de Asociaciones de Productores e Industriales Forestales del Chaco (Fapif), Noé Kohn, informó ayer que la entidad presentó ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco explicando a los magistrados que la realidad en la que vive el productor forestal, y de los bosques nativos, muchas veces se ven amenazados de operaciones políticas, y malas decisiones, que se obtienen alejados de la realidad.

"Fapif, como entidad que representa a productores e industriales forestales del Chaco, se presentó ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, "para pedirle a los magistrados, la defensa de la Ley 4005-R en primer orden porque fue sancionado por la mayoría de los representantes del pueblo chaqueño, y es una institucionalidad que hay que respetar", indicó Kohn en diálogo con NORTE.

En segundo término, dijo que "no se puede organizar ningún tipo de actividad productiva si no existen reglas claras de trabajo. Tercero, porque es necesario un marco jurídico concreto para regular la actividad, y no prohibirla, para evitar los desmontes clandestinos.

HAY QUE FRENAR LOS DESMONTES ILEGALES

"Los desmontes no se frenan con operaciones judiciales, de prensa, o por redes sociales", enfatizó Kohn, sino trabajando institucionalmente, logrando el consenso necesario para la sanción de normas "regulatorias que permitan el funcionamiento de la producción", agregó.

Sostuvo que es absolutamente necesario establecer un marco de pautas ambientales cumplibles, y no de imposible cumplimiento con los que pretenden algunos sectores. Un claro ejemplo de esto es el Proyecto de Ley presentado por el Diputado Juan José Bergia, y el actual gobierno, para incrementar las multas a los desmontes ilegales.

Indicó que este proyecto fue presentado en junio del año 2024, sin embargo por falta de quorum o prioridad de los diputados opositores el proyecto no avanza. Entonces nos preguntamos, a las organizaciones ambientalistas, a diputados y diputadas, ¿en realidad quieren defender a los bosques nativos?

EL OTBN

"La historia de esta novela –recordó Kohn- nació en el año 2017, cuando las ONG lograron interrumpir el proceso de actualización del ordenamiento territorial que inició en aquel entonces el gobierno. En el año 2020, siguió la historia, con el inicio de un amparo, de las mismas ONG, contra la provincia justamente por no actualizar el OTBN, que llevó a medidas cautelares de la Cámara Contenciosa Administrativa, suspendiendo los permisos de cambio de uso de suelo se suspendieron, que siguen suspendidos hasta la fecha".

En el año 2022, la provincia aprobó un mapa de OTBN, que todo el sector de las ONG ambientalistas aplaudieron, y lo siguen aplaudiendo, como surge de las acciones judiciales que presentaron últimamente.

Frente a ese mapa la propia autoridad nacional hizo sus reparos, y este gobierno provincial planteo una propuesta técnica que corregía los errores detectados, que finalmente en el año 2024 fue aprobado por la Ley Provincial 4005-R que alcanzó 27 votos de los diputados chaqueños de un total de 32, lo que implicó el acompañamiento no solo del bloque oficialista, sino de diferentes partidos de la oposición. Ahora las ONG, cuestionan la Ley 4005-R, que no es mas ni menos el mapa de OTBN corregido que el aprobado en el año 2022.

PLANTEOS POLÍTICOS

"Esta breve reseña solo demuestra que detrás de los reclamos ambientalistas no había ni más ni menos campañas políticas, no existe otra explicación, sino que fundamento existe frente a la operación de que un gobierno no actualice el OTBN, después a los años se busca que judicialmente se actualice, pero cuando lo actualiza, se plantea por otros fueros judiciales, suspender la actualización que ellos mismos pidieron y aplaudieron", manifestó.

LA SUSPENSIÓN SOLO FUE UN ALIENTO

Antes de 2021 de cuando se suspendieron los desmontes, el titular de un inmueble, que quería llevar adelante esta práctica se acercaba al estado solicitaba el trámite, cumplía con los pasos que se exigía, obtenía la autorización, con monitoreo del Estado. "Esos años anteriores, fueron de los índices más bajo de desmonte de la historia de la provincia. A partir de la suspensión se incrementaron de manera acelerada los desmontes, que continúan hasta hoy. Esto es prueba que prohibir, no es la solución", indicó por último.

FUENTE Y FOTOS: Norte