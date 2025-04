/ / EL CAMPO SE ENOJÓ CON MILEI POR AMENAZAR CON LAS RETENCIONES: "ESTÁ EXTORSIONANDO A LOS PRODUCTORES"

Las amenazas nunca caen bien: Amplio repudio de los productores agropecuarios a los dichos de Milei sobre la liquidación de granos Si algo le faltaba al gobierno de Javier Milei era comenzar una guerra con un sector que siempre lo apoyó: el campo. En su gran mayoría, los productores agropecuarios votaron y bancan las decisiones del libertario, ya sea por ideología o hartazgo de las gestiones pasadas. Aun así, la cuerda está tensa, y en algunos lugares muestra signos de un deterioro tal, que hace pensar que muchos productores que lo votaron lo comparen con las gestiones nacionales pasadas, enfrentadas con el campo. Los diversos sectores del campo apuntaron que es necesario el diálogo para continuar con la medida. La fecha que finaliza el actual esquema de retenciones vence el 30 de junio y el gobierno desalienta la inversión.

"Las retenciones a las exportaciones tradicionales se las hemos bajado transitoriamente. Es decir, que vuelven en junio”, disparó Milei en una reciente entrevista. Así, desafió a Luis Majul en El Observador: “Avísele al campo que si tiene que liquidar liquide ahora, porque en julio vuelven las retenciones”.

Sin embargo, es el propio Milei quien se pone a los productores agropecuarios en contra. En la mañana de hoy, luego del debut de su nueva política económica, brindó una entrevista radial en la que se refirió al campo y a la liquidación de granos. Y no cayó bien. “Avísenle al campo que si tienen que liquidar liquiden ahora”, dijo el presidente en declaraciones radiales.

Lucas Magnano, presidente de Coninagro comentó: “Estamos sorprendidos, no esperábamos esa medida sobre las retenciones en este momento, esperamos una comunicación oficial para trabajar sobre este tema tan importante para el campo. Insistimos que el productor necesita previsibilidad y políticas a largo plazo”.

También el productor Alexander Pérez grabó un video respondiendo a los dichos de Milei: “Como se darán cuenta de liberal, esto no tiene nada”, dijo en una sesión grabada con celular en el campo, luego de compartir los dichos del presidente.

“Lo único que buscan es caja. Por eso le pido a los productores, si son mixtos que lo transformen en carne o en otra cosa, a los que pueden aguantar que aguanten, a los acopios que no vendan y a las exportadoras que no vendan, porque esto de liberal no tiene absolutamente nada. Y encima se caga de risa”, aseguró Pérez.

También, el ruralista se despachó: “Javier, nosotros te votamos para que no copies modelos peronistas, y vos estás copiando modelos peronistas. Lo único que buscas es caja. Estás fundiendo economías regionales, igual que los anteriores. Vas a seguir fundiendo productores a costa de buscar los dólares. Nosotros votamos un cambio y no que te cagues de risa cuando ponés retenciones”, fulminó luego de acordarse también de medidas del gobierno de Alberto Fernández.

“El productor de escala mediana o el de pequeña escala está en plena cosecha y va a liquidar el grano que necesite para poder hacer frente a todos los costos que tiene la cosecha, eso es inminente, siempre es así. No es el productor agropecuario el que especula guardándose el cereal, lo va a hacer en la medida que sea necesario para vivir y para pagar los costos de la cosecha”, respondió Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina a los dichos del presidente de la Nación.

“Seguiremos insistiendo en la necesidad de seguir en el camino de la eliminación de la presión fiscal que al productor tanto lo afecta, pero fundamentalmente en el tema de retenciones: que la baja transitoria dispuesta hasta el 30 de junio que se convierta en definitiva”, aseguró también la ruralista.

En una línea similar, pero más dura, desde la asociación de productores de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Pablo Ginestet, secretario de la entidad, afirmó: “Los dichos del Presidente nos hacen acordar a otras épocas de la política que pensábamos que habían quedado atrás. Esto de amenaza, ´vendan la cosecha o les suben los impuestos´, si bien es verdad que lo anunciaron y dijeron que eran transitorias, todos desde el sector aspiramos a que esto sea permanente y que a partir del primero de julio encaremos una reducción gradual y constante de los derechos de exportación”.

A su vez, Ginestet vaticinó un panorama oscuro para la producción agropecuaria con el actual escenario, donde los precios internacionales están en caída, y los costos en aumento. Si bien desde el sector se ilusionaban con que la reducción de las llamadas retenciones, sea permanente y no temporal, el anuncio de Milei cayó como un balde de agua congelada. “Esto va a garantizar que en el 2026 haya menos dólares del sector agropecuario, porque la producción va a caer claramente con este nivel de precios. El campo argentino no es competitivo y va a caer la producción. Lo que necesita el sector es una baja de impuestos. Sería lamentable que ya cumplido un tercio del mandato del Presidente, el 30 de junio tenga que volver a subir impuestos por más que lo haya sido anunciado como una baja transitoria”.

Además, el ruralista señaló: “Es una mala señal para aquellos productores que están pensando ahora en este momento en sembrar trigo, que arranca en pocos días más la siembra de trigo. Estar con este nivel de amenazas de vendan ahora porque en 60 días te suben los derechos de exportación, creemos que no es el camino de hablar de esta manera, de dar este tipo de mensajes”.

Santiago del Solar, quien fuera jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura durante la gestión de Mauricio Macri sorprendió con su tono crítico al referirse a los últimos dichos del presidente Javier Milei. “La verdad que no esperaba esto. Un liberal no puede ponerle el nombre a un sector productivo y decirle ‘haga lo que yo digo, porque si no…’. Eso es autoritario, no es una política liberal”, señaló en diálogo con José Casado en Radio Belgrano.

Es un momento ideal la semana q viene para que la ciudad liquide todos los dólares que hay atesorados en las cajas de seguridad. La soja está bien donde está, cuando podamos entrar con las máquinas veremos el destino. https://t.co/uU9egYSCwU pic.twitter.com/R7lVCsDfGp — Santiago del Solar (@Santiagodelsola) April 13, 2025

Del Solar celebró la flexibilización del cepo cambiario anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, al considerar que “es una muy buena medida”, pero advirtió que la decisión se empaña por la advertencia presidencial de reimplantar retenciones en junio si el campo no liquida su cosecha. “Es intrínsecamente contradictorio. Están obligando a vender rápido, lo que va en contra de la propiedad privada. ¿Por qué no hacen lo mismo con la gente que tiene ahorros en cajas de seguridad? Sería igual de cuestionable, pero al menos coherente”, cuestionó.

Según el exfuncionario, el sector agropecuario está siendo usado como “el pato de la boda”. Comparó su situación con la de otras industrias, como la energética, a las que se les ofrece un régimen de beneficios impositivos y mayor previsibilidad. “Vaca Muerta no tiene retenciones, puede guardar y liquidar sus dólares como quiere, tiene menos impuestos a las ganancias. En cambio, al campo le piden que ponga la cara, pero no le dan nada”, se quejó.

De cara a la campaña fina, Del Solar anticipó un mal ánimo entre los productores. “Va a haber menos siembra de trigo, se va a usar un paquete tecnológico más chico. Cuando le pegás a uno, todo el sistema se resiente. Y cerró con una frase punzante: “No conocen el tema, no están en la mesa. Están en otra cosa. Si pueden sacarle plata al campo, se la sacan y listo”.

En este marco, el presidente del Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Ignacio Kovarsky, afirmó que "los dichos del Presidente son desafortunados" y agregó que el campo necesita una "desaparición o eliminación de las retenciones". Tras argumentar que "falta competitividad” pese al salto en el tipo de cambio, pidió “bajarle impuestos a todo lo que se pueda” y cargó: “Las retenciones al campo son un robo”. De hecho, aseguró que al sector "le falta rentabilidad" y que se lo expresaron al ministro Luis Caputo.

“Yo creo que es desafortunada la manera en que lo dice. Es cierto que era una medida temporal y que sabíamos todos que terminaba el 30 de junio, pero todos sabemos también la necesidad del campo de que eso no sea así y que siga esta medida y que incluso se profundice y vayamos a una desaparición o una eliminación de las retenciones de la manera en que se pueda, con un cronograma o como se pueda negociar”, enfatizó en diálogo con El Destape 1070.

Rechazo del campo a las declaraciones de Milei

En este contexto, el productor agropecuario y ex presidente de la Federación Agraria Eduardo Buzzi indicó que el Gobierno de Javier Milei “es mentiroso y psiquiátrico”, a la vez que dijo que el mandatario “está extorsionando a los productores” y que “fue una mentira que iban a bajar las retenciones”.

“Este Gobierno es mentiroso y psiquiátrico. Es un Gobierno anti productivista, mentiroso y manipulador”, manifestó en diálogo con Radio Splendid, a la vez que añadió: “El Presidente de la Nación está extorsionando a los productores y fue una mentira que iban a bajar las retenciones”. Buzzi expresó, además: “Lo que están haciendo ahora es una fantochada, lo hacen para tratar de que no le explote la economía antes de las elecciones. No le tengo confianza, ojalá me equivoque y avísenle al campo que tiene que exportar”.

“Este grupo económico de timberos lo que necesitan es juntar para los primeros días de junio 400 millones de dólares”, aseveró, tras lo cual dijo: “Cedieron de manera vergonzante a todos los condicionamientos del FMI”.

⭕️| VUELVEN LAS RETENCIONES AL CAMPO:



🗣️| "Los dichos del presidente de ayer no fueron los mejores, pero tenemos que apostar al diálogo"



💬| "Todavía hay un tiempo y en base al diálogo podemos lograr rever la situación"



Carlos Castanini Pte. CRA en @milcosas1073. pic.twitter.com/YH0z0jwC0C — Re (@refm1073) April 15, 2025

El ex presidente de la Federación Agraria indicó luego: “Al Gobierno de Milei le importa un carajo la producción y los productores. Están haciendo desaparecer a los pocos productores que quedan y la mayoría de los productores están condicionados”.

En esa línea, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castanini, coincidió en que "los dichos del presidente no fueron los mejores”, pero afirmó que desde el sector “tenemos que apostar al diálogo" y remarcó que "todavía hay un tiempo y en base al diálogo podemos lograr rever la situación"

“Todos sabíamos que tenía vencimiento y por supuesto que tenemos la expectativa que sea permanente, entonces los dichos no fueron los mejores porque yo creo que eso no ayuda pero como entidad tenemos que ir al diálogo para poder rever esta decisión. Nosotros creemos que si las medidas que adoptó el gobierno dan el resultado esperado es una excelente medida seguir”, enfatizó en diálogo con FM Re 1073.

FUENTE Y FOTOS: El Destape - Bichos de Campo