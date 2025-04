/ / EL PRIMER DEBATE PREELECTORAL, SIN SOBRESALTOS Y ESCASO DE PROPUESTAS LEGISLATIVAS CONCRETAS

Se realizó este miércoles el primer debate preelectoral en la ciudad de Villa Ángela, oportunidad en la que participaron los primeros candidatos de las 11 listas que competirán en los comicios legislativos de 11 de mayo para renovar la mitad de las bancas en el Parlamento chaqueño. Con excepciones, un debate que en general fue pobre en razón de iniciativas legislativas concretas.

En general fue un debate pobre en ideas, exceptuando las que en concreto expusieron algunos de los candidatos para eventualmente impulsar desde una banca legislativa, tal como lo hicieron, por ejemplo, Germán Báez (Partido del Obrero), María Celeste Espínola (Proyecto Sur), Jorge Capitanich (Frente Chaco Merece Más), Julio Ferro (Chaco Puede + La Libertad Avanza), y Juan José Bergia (Nuevo Espacio Chaco Independiente); mencionados aquí en orden de participación.

No hubo mayores intercambios ni enfrentamientos entre los participantes, sí estrategias disímiles entre los candidatos de mayor peso, algunas chicanas políticas sin eco en los contrincantes, principalmente a dirigidas hacia quien fue gobernador de la provincia, quien en esta oportunidad centró sus intervenciones solo en dar a conocer sus propuestas.

Las cabezas de listas que participaron del debate, son: Julio Ferro, por Chaco Puede + La Libertad Avanza; Jorge Capitanich, por el Frente Chaco Merece Más; Atlanto Honcheruk, por el Frente Primero Chaco; Germán Báez, por el Partido del Obrero; María Celeste Espínola, Proyecto Sur; Héctor Pruncini, Lealtad Popular; José Luis Centurión, por Participación Ciudadana; Laura Gerzel, por el Partido Frente Arraigo; Gerardo Delgado Belaunzarán, por Ahora Vos Chaco; Marta Kassor, por Bases para la Libertad; Juan José Bergia, por el Nuevo Espacio Chaco Independiente (Nu.e.ch.i)..

Desarrollo Económico, producción, ambiente e industria

Sobre este eje, Jorge Capitanich, por el FCHMM, subrayó que iniciaron la campaña proselitista con 50 iniciativas legislativas y hoy recopilan “55 de lo recogido” en territorio. Mencionó la emergencia tarifaria y social, la emergencia agropecuaria, la emergencia alimentaria y sanitaria, educativa y salarial. Habló de tres problemas graves: tarifas exorbitantes, salarios caídos y desempleo: “20 mil personas que optan entre pagar la luz y comer. Esa no puede ser una opción para el Chaco”, sostuvo.

“El campo está quebrado, los productores desfinanciados, hoy no tienen nada. Los medianos productores están quebrados y no tiene mecanismos de financiamiento”, dijo y recordó que bajo su gestión se invirtieron mil millones de dólares nosotros. Como propuestas concretas, mencionó la Ley de Seguros Multiriesgo, mecanismos de financiamiento asociados al multiriegso, conjuntamente con obras de infraestructuras hídricas.

En relación al ambiente, la generación de “100 mil millones de dólares” a partir de la explotación de los servicios públicos. Habló de economía energética sólida y sustentable, economía del conocimiento en un esquema competitivo, explotación de hidrocarburos, desarrollos tecnológicos de alta escala como inteligencia artificial.

Sobre este tópico, Julio Ferro, del frente CHP+LLA, destacó la alianza del gobernador Leandero Zdero con el campo, mencionando un récord histórico en asistencia por parte de la Fiduciaria del Norte para con el sector. Remarcó la baja de impuestos, la reforma de la ley de promoción industrial. Denostó a Capitanich y aseguró que “habla como si hubiese estado en Suiza, el IAFEP era un antro de corrupción, en 2023, entregó 16 mil millones de pesos para piqueteros sin control algún”. Y lo incitó: “O es incompetente o es corrupto, se le escaparon 60 mil millones de pesos del IAFEP”.

“Me causa indignación las palabras del exgobernador”, dijo en su réplica. “Nos dejó un Chaco de pobreza, desidia y desocupación”. Pidió una autocrítica, “es lamentable”, sostuvo y afirmó: “Nos separa un abismo moral, usted busca fueros y nosotros futuro”

Germán Báez, por el Partido del Obrero apuntó contra candidatos del oficialismo y la oposición política de Chaco. En relación al ambiente, mencionó: “La mafia de los desmontes está presente acá, Honcheruk y Bergia”. “También Capitanich, con cifras récord de desmonte en la provincia. Y Zdero premió a esta mafia llevando a Halavacs al ministerio de producción. Hay un hilo conductor en todos los partidos. Capitanich y Zdero hicieron un OTBN a espaldas de comunidades y ambientalistas. Proponemos un OTBN para las comunidades, los ambientalistas, una producción sustentable. Pagamos muy caro la desforestación con el calentamiento global con complicaciones directas”.

“Las principales industrias de la provincia están cerradas, el Gran toba, Platex”, expuso y en cuanto a una propuesta concreta, dijo que la idea es “poner en funcionamiento bajo control de los trabajadores a toda empresa que cierra y despida”.

Atlanto Honcheruk, por el Frente Primero Chaco, reconoció que el campo es la matriz de todo desarrollo en la provincia. “Conozco la problemática de nuestros productores. El campo perdió el 70% de producción”. Proyectó legislación en relación a esto y remarcó que, en el caso de los créditos, el 60% son pequeños y medianos productores quebrados y necesitan una asistencia directa y. “No hay sensibilidad. El campo motoriza y genera trabajo”. Aclaró que su rubro es el del transporte, no el de la producción, y que todo lo que transportó fue dentro de la ley. Esto en razón de lo señalado por el candidato de la izquierda.

María Celeste Espínola, de Proyecto Sur también habló de la emergencia agropecuaria, “miles de productores sin producción”. Las propuestas concretas del espacio tienen que ver con cosechas de agua para la producción, ley de transición agroecológica para la recuperación de los bosques chaqueños, “la cuarta provincia con mayor desforestación”, derogación de la ley de OTBN, para un ambiente sustentable y sostenible. “Chaco es rica en materia prima”, sostuvo y apeló a la industrialización para el valor agregad. En paralelo, establecer por ley la adquisición de paneles solares, tanto para familias como para industrias.

Héctor Pruncini, Lealtad Popular, remarcó la necesidad de generar mano de obra cuidando al medio ambiente. Sus propuestas, impuestos más bajos, incluso el de la energía eléctrica, “una ley para que el valor del consumo se equipare al de AMBA, Catamarca o La Rioja”, y bajar impuestos a los empresarios. También en relación al sector productivo, una propuesta para crear dos canales que atraviesen al territorio provincial con desvío de desagües: “Llevar a Chaco a otro nivel productivo, agropecuario e industrial”

“No podemos salvar la producción por falta de caminos y rutas, las rutas se rompen, no tendremos desarrollo de esa forma. Hay que promover leyes para defender al que produce, que genera trabajo, mano de obra y pagan los sueldos de todos los funcionarios”, aseveró.

José Luis Centurión, por Participación Ciudadana propone créditos blandos para pequeños productores, semillas, combustible, “un Chaco pujante; volver a la producción, bajar impuestos, promover a las empresas para que se instalen en la provincia”. “Por qué no implementó Capitanich todas las respuestas que hoy tiene, y el gobierno actual también retrasa todo. Tienen propuestas y no hacen nada”, cuestionó el candidato en su réplica.

Laura Gerzel, por el Partido Frente Arraigo destacó la industria y a la producción como las generadoras de empleo, pero recalcó que están “muriendo por los altos impuestos y los costos energéticos”. Proyectó su tarea en impulsar energías asequibles para usuarios e industria y aportar en leyes que se traduzcan en inversiones tecnológicas para la producción. Apuntó a la selección de semillas, a impulsar la economía local y fortalecer a los emprendedores. Además,proyectos en cuanto al agua con vialidad y APA.

Gerardo Delgado Belaunzarán, por Ahora Vos Chaco apuntó a reivindicar la industria agropecuaria, agrotextil, hoy deteriorad. Apuntó a inversiones disminuyendo ingresos brutos al 1%. Habló de la falta de caminos y de infraestructuras e insumos médicos. “La idea de la libertad es fortalecer el trabajo genuino del sector privado. Bajar cargas tributarias”. Apuntó a políticas para que los hijos de los colonos se afinquen y queden en los lugares para desarrollar el sector agroindustrial, electrificación rural, conectividad y accesos. Programas para la producción del algodón programas para nuevos puestos de trabajo.

Marta Kassor, por Bases para la Libertad aseguró que “la libertad es la que hará que la producción florezca. Necesitan que el Estado le quite el pie de encima con reducción de impuestos. La baja de impuestos promovida es de campaña proselitista, bajarlos así no le soluciona el problema. La presión tributaria asfixia al sector. Intervención en el precio de la tarifa, que la producción se industrialice para agregarle valor”. En lo ambiental, señaló que el desmonte es un grave flagelo en el campo que no se soluciona aumentando las multas. “Hay que impedir que ocupe las tierras que deforestó ilegalmente”.

Juan José Bergia, por el Nuevo Espacio Chaco Independiente (Nu.e.ch.i) recordó que su espacio fue el único que presentó un amparo colectivo energético. “Proponemos que el sector ladrillero vuelva al instituto de Vivienda, una ley para una subsecretaría para la agricultura familia, una ley de fondo de contingencia. Presentamos la ley de baja de impuestos. Una nueva ley algodonera quitando viáticos a funcionarios para volcar al campo”. Otras propuestas expuestas por el candidato, tienen que ver con crear un fondo agrícola, ganadero y forestal para la contingencia.

Desarrollo Humano, discapacidad, género y diversidad, pueblos originarios y deportes

Honcheruk, quien se presentó como presidente de una institución deportiva, reparó en este eje como principal promotor de la inclusión. Apuntó a reformar la educación para otorgar desde el sistema educativo una salida laboral para la juventud, “llevarlos al mundo del conocimiento”. “El deporte incluye y contiene. Fortalece a la familia, es una necesidad que el Estado invierta en los clubes, no puede ser que los estafen con la luz, son clubes que contienen socialmente a todas las familias. El Estado hizo un desastre con la energía, no queremos el pasado y el presente. Ni los pozos de rutas se tapan en el Chaco”, dijo.

Aseguró que “si no hay política de estado es difícil lograr los objetivos. Cuando el Ejecutivo tiene mayoría en la Cámara es difícil lograr los proyectos que promovemos. Apelo a la descentralización del Estado: el Estado no puede seguir manejando las cosas como lo hace”.

En esta materia, la candidata Kassor, remarcó que “muchos jóvenes se fueron del país porque 40 años de populismo no le dieron respuestas para desarrollarse, los que se quedaron nos mostraron el camino para que Javier Milei lleguen a la presidencia. Le pido que no claudiquen y perseveren en el camino de la libertad. El cambio de paradigma para una sociedad más libre no es sencillo, pero no es imposible. Queremos que un libertario llegue a la Cámara de Diputados porque la libertad no se negocia”.

Sin propuestas que exponer sobre el tópico, cuestionó a las gestiones de gobierno anteriores y actuales. “Ellos no nos pueden contar cómo van a solucionar porque ellos son el problema. Un Chaco distinto es imposible con los mismos de siempre”

Capitanich habló de una ciudadanía fuertemente afectada por tarifas exorbitantes, con subas de hasta 700% en luz y agua y en transporte público. “Las personas con discapacidad llevan 5 meses sin prestaciones del InSSSeP, sin Incluir Salud. Les sacan el plato de comida de la boca, los jubilados sin gratuidad de medicamentos, los clubes se están fundiendo porque lotería prolifera el juego clandestino. No atienden a las comunidades originarias, están destruyendo todo. Tenían 4 años de superávit y ahora déficit fiscal. Se endeudan y se triplica la deuda. Pudimos hacer la mayor cantidad de obra pública de la historia. Nosotros fuimos sensibles”.

En relación a propuestas, apuntó al apoyo para la juventud, para sus alquileres; a la restitución de la Tarjeta Tuya escolar, los miércoles de súper descuentos, los martes de descuentos a medicamentos, “descuentos en útiles para la provisión para la emergencia en ingresos de carácter social”

Báez, por su parte, aseguró que “los originarios son los más postergados, víctimas de una política capitalista por la ausencia de políticas de gobierno”. Propone llevar adelante una política que represente su problemática. “Proponemos un fondo y una reparación histórica con impuestos a las grandes fortunas y terratenientes. Marco normativo para el desarrollo bilingüe en los estamentos del Estado, Salud y Educación”. Planteó mucha preocupación por la situación de las mujeres, “estamos en el podio de los femicidios y para revertir esta situación proponemos crear un consejo autónomo de la mujer y casas refugios con mayores presupuestos en barriadas populares”.

Ferro replicó a su principal contrincante: “Se hablaba de administrar bien los recursos, en Chaco el 10 de diciembre los piqueteros manejaban 40 mil becas, 600 millones de pesos mensuales, 6 mil millones de pesos al año”, dijo. Mencionó entonces el programa estatal Chaco Juega que hoy contiene a jóvenes de 11 a 17; al programa Fortaleza para contener el consumo problemático y acompañar a “madres desesperadas”. Proyectó políticas para el cupo para vivienda joven, una ley de concientización de salud mental en las escuelas y de prevención de suicidios. Además, convenios con universidades para carreras y tecnicaturas para cada región.

Instó a Capitanich a responder sobre el IAFEP. “No es un agravio que responda, es candidato y lo escucha el pueblo, es rendir cuentas, ser transparente, no puede contestar lo básico, de qué vive, cuánto paga de expensas, donde vive usted ni la justicia encuentra su domicilio en la provincia del Chaco, cómo vive, cómo solventa sus gastos”, provocó sin eco de su contrincante

Espínola habló sobre el sector de discapacidad, “el más vulnerado”, aseguró que las auditorías de Nación son una burla y que los lugares a donde los envían no existen o deben terminar pagando por consultas médicas. Proyectó la creación de un censo para la discapacidad, la ampliación del cupo laboral y el cumplimiento de un cupo que hoy no ese está cumpliendo. En relación a la juventud y deporte, una ley de promoción “para que no caigan en las adicciones” y la creación de un centro comunitario con promoción del deporte y el arte.

En diversidades y géneros, habló de la reapertura de programas y mayores presupuestos. En relación a las comunidades indígenas, de un plan de desarrollo nutricional de la mano con el sistema de salud, educación y desarrollo.

Pruncini habló de prácticas que llevan adelante a través de la economía social y popular hace mucho tiempo, “trabajamos con jóvenes con mujeres jefas de hogar”. Dijo que promoverá una ley de inclusión al trabajo, a la educación, la salud y la vivienda”. Además, una quita de aportes para empresarios que contraten personas con discapacidad y una compensación en impuestos. Promoverá también una ayuda para deportistas. “El deporte los saca de la calle, la delincuencia y la droga. No podemos con el hostigamiento y abandono a nuestros hermanos aborígenes”, sostuvo.

Aseguró que con ese trabajo llegaron al rincón más profundo, con la economía popular, “hemos construido centros de salud, viviendas para una familia con cinco hijos con discapacidad por agroquímicos, todo en regla”, dijo y aseguró que es lo que promoverá también desde el Estado.

Centurión apeló a contener el consumo problemático a través del abordaje conjuntamente entre las iglesias y los profesionales. “Fortaleza no está funcionando”, dijo y apostó a la iglesia y a los centros de rehabilitación. “Todos gastan fortunas en publicidad, nosotros gastamos en la gente. Entregamos más de dos mil zapatillas nuevas, gastan en publicidad y no en la gente que necesita”, cuestionó.

Gerzel afirmó que el desarrollo humano comienza en la alimentación. “Como productores insistimos en la producción de alimentos, trabajaremos en el acceso al agua y los alimentos para chicos en la edad escolar”. Proyecta leyes que garanticen el almuerzo en las escuelas y en los centros de adultos mayores, además de otras que garanticen el acceso a clubes deportivos a jóvenes de escasos recursos. Apuesta también a un mecanismo de interpelación y denuncia en relación al incumplimiento de leyes vinculadas al género y la diversidad.

Delgado Belaunzarán aseguró que “como libertarios pretendemos hacernos eco de las graves falencias de generación de empleo”. Habló de adolescentes jóvenes en riesgo permanente por el consumo problemático. “No hay ley que los trate debidamente, queremos establecer centros para prevenir, fortalecer los clubes y las competiciones intercolegiales, interprovinciales”. También de comunidades originarias postergadas “por la malversación de fondos” que los dejó excluidos sin caminos ni para la inclusión sanitaria.

Bergia apuntó al cumplimiento de ley de carrera sanitaria, a impulsar una nueva ley del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH, y a un reempadronamiento de las comunidades. Además, a una ley de discapacidad, “hay chicos que no pueden entrar a municipios por falta de rampas”, señaló. “Los chicos del Espinillo, el Sauzalito también tienen que tener la posibilidad de participar como deportistas. Este andamiaje de debate sale demasiado, ocupemos esa plata para deportistas de cada una de las regiones. Cortemos las pensiones truchas a jugadores de fútbol”.

“Hay que hacer leyes. Ñachec no tiene bien ni el nombre. Los gerentes de la riqueza reparten cajas, cuando hay que darles una tarjeta y que cada uno compre sus mercaderías. No se dejen engañar”, apeló a la ciudadanía.

Seguridad y Justicia calidad institucional y políticas anticorrupción

En esta materia, Ferro, habló de un “cambio rotundo”. “Abrimos la escuela de policía, egresaron más de 700 agentes y 200 del servicio penitenciario, 200 se encuentran en formación. La policía ya no está en los piquetes, ahora cuida a la gente”, sostuvo.

“No podemos solucionar en 16 meses la desidia de 16 años”, dijo y destacó que según lo señaló la ministra Patricia Bullrich, la policía el Chaco es la que mayor droga incautó en la Argentina. ¿Antes que pasaba, había zona liberada, complicidad?”, apuntó.

En relación a la corrupción, adelantó que impulsarán la Ley Antimafias “para que tenga la misma pena el jefe y el secuaz”; la Ley de Reiterancia y la de Extinción de Dominio.Además, una fuerte apuesta a la Ley de Ficha Limpia.

Capitanich habló de un incremento desmesurado del número de delitos de distintas características, del “aumento de la inseguridad y tráfico de estupefacientes”. Mencionó que en 16 meses se contabilizan 17 femicidios en la provincia, aseguro que el grave problema se vincula al deterioro institucional.

Destacó que en su gestión se impulsó el concurso de antecedentes y oposición para la selección de jueces, “pero este gobierno manipula a jueces y a la justicia”, también la implementación del juicio por residencia. “Esquilmaron la calidad institucional, tienen 15 denuncias penales y tiene que dar cuentas”. Aseguró que, en materia de políticas de seguridad, también se incluye la cuestión salarial “porque a los agentes los hicieron bosta”.

Pidió alcanzar el mayor nivel de consenso, “estamos de acuerdo con muchas iniciativas y vamos a apoyar en la legislatura. Lo haremos con respeto, el narcomenudeo y la ley la hicimos para atacar duramente este flagelo. Reforma constitucional para terminar con mandatos indefinidos, son buenas iniciativas y ojalá haya consenso

Honcheruk habló del crecimiento demográfico y las instituciones desbordadas. “Los chaqueños quieren propuestas, políticas de estado. Hay que fortalecer las instituciones, la seguridad no es solo despejar piquetes, la inseguridad está en los barrios producto de muchas cosas. Las reformas profundas que necesita esta provincia se deben al contexto económico nacional y tenemos un hombre supeditado, gobernador del Chaco, al presidente Milei. No tenemos rumbo, hay incertidumbre total, hay que poner presupuesto en la Policía y en la Justicia. No hace falta reformar el Código, hay que aplicarlo”.

Apeló a descentralizar, municipalizar, y que quienes controlen sean los municipios

Báez apuntó contra los gobiernos radicales y peronistas, “el narcotráfico es una constante, Chaco ya es un narcoestado, la droga se vuelca en el impenetrable y de aquí sale por puertos a Europa, hay cómplices y no se revierte, crece el número de adictos, no hay que buscar a los adictos hay búnkeres, sicariatos, manejo corrupto. La droga en los barrios es lamentable, diagnosticó. Apuntó así a la nacionalización de los puertos, a un sistema de jueces elegidos por voto popular, a políticas que atiendan a una juventud desamparada. Además, como propuesta, que los políticos cobren como un director de escuela “para que no utilicen al estado para proliferar el crimen y los delitos”.

En su réplica, cuestionó que “hablen de corrupción los responsables de la mafia del desmonte, de dividirse 145 millones de dólares en la Legislatura los radicales que sacaron Zimmermann para que vaya al Senado a apoyar que a Milei no se lo investigue por la criptoestafa. Acá presentes están los candidatos responsables de la corrupción”.

Espínola validó que haya 7 mil agentes y cuestionó la “desproporción salarial, unos ganan 700 mil y otros 10 millones”. Dijo que impulsará la sindicalización del personal de seguridad, la actualización tecnológica de datos para el ciberdelito, el ciberacoso, la trata de personas. “No hay personal especializado que aborde esas cuestiones, impulsaremos estas cuestiones para que sean de profundo tratamiento”. También señaló la necesidad de una simplificación administrativa, “todo el personal de seguridad tienen que estar en la calle”.

Aseguró que las políticas públicas no se cumplen, que se “t toma en extremo la represión cuando la constitución ampara a cualquier trabajador que reclama sus derechos. No estaríamos en la calle si no tuviésemos los sueldos miserables que tenemos. No sirve la policía solo para reprimir”.

Pruncini apostó por “leyes más duras al que roba una garrafa y al gobernante de guante blanco”. Apuesta a combatir la delincuencia “con inserción social y laboral”, y a construir nuevas cárceles con oficios para inserción. En materia de seguridad, “tenemos una ley que es la de escuelas seguras. Hoy cuando cortan las clases son tierra de nadie. Tienen que tener seguridad, sacaremos de los viáticos de los funcionarios, hay que asegurar a las escuelas”.

Centurión fue por la baja de imputabilidad, “que los menores sean castigados, pueden votar pero matan y salen, es injusto, hay que tener leyes severas”. “Las drogas venden como caramelos, el gobierno anterior no hizo nada y el actual tampoco. Todos saben dónde venden, la policía y la justicia tienen que actuar”. Prestó su apoyo para la ley de Ficha limpia y dijo que “muchos candidatos investigados, es una vergüenza, tiene que terminarse, no debe ser candidato. Apoyamos ficha limpia, deben ser desplazados”.

Gerzel apuesta por la incorporación a la fuerza de más agentes y por la jerarquización con capacitaciones de forma gratuita. A los foros de seguridad porque es donde la comunidad se vincula, a la creación de centros de monitoreo para prevenir delitos. Y en relación a la baja de imputabilidad, apuntó a ver el contexto socio económico donde crecen los jóvenes, “no nacen delincuentes”. Como espacio, apuestan a un planeamiento de prevención, investigación y sanción.

Para Delgado Belaunzarán en materia de seguridad hay que llevar adelante un programa de interacción políticas públicas integrales con participación ciudadana e innovación tecnológica. “Recursos humanos con trabajo exhaustivo preventivo, factor sorpresa, anticiparlos como médicos. Poner orden a través de la fuerza, pero proveerlos de materiales adecuados”. Destacó el rol de la ciudadanía con una participación activa en comisiones vecinales y foros barriales “para dar indicio del foco del delito y el foco de viciosos”. Además, Ficha limpia contra la corrupción. “Vamos a promover leyes adecuadas para castigarlos de por vida y que no ocupen ningún cargo”, sostuvo.

Kassor habló de un Estado elefantiásico “que mantenemos con impuestos. Es ineficiente hace 40 años, intenta defendernos de los delincuentes y muchas veces es consecuencia del zaffaronismo que se nos metió hasta el tuétano a chaqueños y argentinos”. “La puerta giratoria existe producto de que funcionarios y magistrados no tienen donde alojar a detenidos. Hay una superpoblación en cárceles y comisarías. Proponemos crear más cárceles sanas y limpias para seguridad y no para castigos, donde se eduquen para reintegrarse y produzcan el alimento que consumen”.

Ficha limpia, ley antimafia, extinción de dominio y que no existan candidaturas testimoniales por ser una “estafa electoral”, entre las apuestas del espacio.

Bergia habló de la necesidad de la reforma del código procesal penal, de la autarquía económica y funcional para Tribunal de Cuenta y la elección de sus miembros a través del voto popular. También de promover por ley la autarquía financiera para el ministerio público fiscal. Señaló la necesidad de acompañar y al servicio penitenciario. También avaló la ficha limpia sí y apostó por la “inhabilidad perpetua a todos los que delinquieron en el Estado” y de una ley de incompatibilidad “para los vivos que hacen negocios desde el Estado. Tenemos un Estado bobo y miran para otro lado”.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día