/ / LA CGT VOLVERÁ A MOVILIZARSE EL 1º DE MAYO POR EL DÍA DEL TRABAJADOR

Luego de festejar la adhesión al paro general, el secretario general de la central obrera adelantó las medidas de fuerza que se están planificando para el Día del Trabajador: "El martes vamos a tener la reunión organizativa y la definición de hacia dónde y demás detalles".

Tras realizar la conferencia de prensa desde la sede de Azopardo al 800, desde donde festejó la adhesión al paro de este jueves, el sindicalista habló en C5N y adelantó: "El martes vamos a tener la reunión organizativa y la definición hacia donde y demás detalles". "La movilización de ayer nos mostró claramente una foto y una participación muy grande, no solo nuestra sino de otros sectores sociales", agregó Daer.

El secretario general se refirió al paro de la jornada y enfatizó que desde el Gobierno no manifestaron intenciones de diálogo previo y que "no se comunicó nadie con nadie". "El paro no es un fin si mismo. Tiene que generar en el otro la reflexión de decir: 'Hay esta manifestación por parte de los trabajadores'", agregó.

Por otro lado, advirtió: "Lo que quieren es que caigan los ingresos. Por eso no les actualizan el bono a los jubilados, no van por un aumento de emergencia y por eso nos están llevando a ir con salarios a la baja", al tiempo que aseguró que no existe ningún tipo de negociación con los sindicatos. "Acá obligan a los empresarios a firmar por debajo de la inflación. Y si vos tenés fuerza, llevas a los empresarios a que te firmen algo que iguale o supere un poquito la inflación", concluyó.

La CGT celebró la adhesión al paro general y lo consideró "un éxito rotundo"

La Confederación General del Trabajo (CGT) celebró el paro general de este jueves y la movilización del día de ayer y afirmó que "fue un "éxito rotundo". En una conferencia de prensa pidieron al Gobierno que cambie su política de ingresos y le enviaron un mensaje: "tienen que apagar la motosierra".

“Una vez más el movimiento lleva adelante una agenda clara y concreta para que se cambien las políticas de ingresos que está teniendo nuestro país, encargadas por el Gobierno”, afirmó Héctor Daer, el co-secretario general del CGT. En esa línea, consideró que “no puede existir una Argentina con precios libres y salarios pisados”.

Daer felicitó a los trabajadores por la movilización de ayer y el paro general de este jueves y remarcó la contundencia de la medida. Hasta "el principal emprendimiento de la Argentina está parado, que es Vaca Muerta", señaló Daer, a pesar de las presiones ejercidas por el Gobierno para que los sindicatos no se sumarán al paro general.

Una de las presiones fueron la difusión de mensajes oficiales en las estaciones de trenes y en la app Mi Argentina donde calificaban a la medida de fuerza como "un paro de la casta sindical" e instaban a "denunciar" a los sindicalistas que "no permitieran" a las personas a su lugar de trabajo.

