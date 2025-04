/ / MILEI ADVIERTE AL CAMPO QUE "LIQUIDEN" PORQUE EN JUNIO VUELVEN LAS RETENCIONES

El presidente habló en las primeras horas sin cepo cambiario. Explicó lo que significó "desarmar" las restricciones.





El presidente argentino celebró la salida del cepo. Crédito: Reuters. Javier Milei habló luego de la apertura de mercados, donde el dólar inauguró el nuevo sistema con banda flotante.

Banco Central de la República Argentina. Crédito: Xinhua.

El Jefe de Estado aseguró: “Los precios no tienen por qué aumentar”. Para el mandatario nacional, la liberación -por ahora contenida entre umbrales- de la cotización de moneda extranjera no conducirá a una suba inflacionaria. Además, lanzó una advertencia al campo en el marco del vencimiento de la baja de retenciones.

“Si sube el precio de la papa, ¿va a derivar en inflación en toda la economía? El dólar es un precio más. Durante 90 años los argentinos acertaron usando ese modelo, pero pensar de esa manera de ver al dólar como un indicador líder está mal", se explayó el mandatario.

Restricciones y retenciones

“Este cepo que se puso al final del gobierno de Macri con Hernán Lacunza generando un monstruo cambiario con el que defaultearon una deuda en pesos. Algo inédito. Y luego el kirchnerismo hizo del cepo que Alcatraz pareciera un juego de niños. Desarmar este cepo implicaba quitar varias capas, cosas que empezamos a hacer desde el primer día, y bueno, huy definitivamente liberamos el mercado de cambios sin especulación política”, sumó Milei.

El Presidente explicó que desde agosto de 2024 comenzaron a hablar con su equipo de que ya estaban dadas las condiciones para salir del cepo “en tanto y en cuanto lográramos un recapitalización del Banco Central”. “Teníamos que ser prudentes para eso y teníamos la convicción que para el 31 de diciembre de 2025 el cepo no debería existir, que el 2026 deberíamos arrancar libres”, prosiguió.

Y lanzó: "A las exportaciones tradicionales les bajamos las retenciones transitoriamente, vuelven en junio”. Luego, argumentó: “Porque dijimos que eran transitorias, así que avísenle al campo que si tiene que liquidar que liquide ahora porque vuelven en junio”.

Alcances

En otro tramo de sus declaraciones, el presidente dijo: "Esto no lo viste nunca en tu vida. Cumplimos las metas y el FMI entendió que el dinero no era para financiar al fisco, sino para recapitalizar al Banco Central. Dijimos que en la medida que lo hiciéramos las chances de abrir el cepo aumentaban". Y siguió: "Siempre me comprometí de que si tenía 15 mil millones de dólares en la mano abría el cepo. ¿Cómo no iba a abrir para liberar a los argentinos? ¿Por qué ponerlo en la lógica de un año electoral?".

Para Milei, este acuerdo con el FMI es diferente porque se da en la conjunción del equilibrio fiscal, una cantidad de dinero constante y tipo de cambio libre. Y agregó: “No lo viste nunca porque nunca vista a la economía argentina con superávit fiscal”.

