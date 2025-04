/ / TRUMP DEJÓ PLANTADO A MILEI Y SE DISPARA EL DÓLAR Y EL RIESGO PAÍS

El libertario viajó con Caputo hasta la casa del norteamericano en Miami pero no pudo conseguir ni una foto.

Sin la foto y sin la reunión informal con Trump que había anunciado el canciller Gerardo Werthein, el presidente argentino apenas se limitó a plantear que aceptará los nuevos aranceles y que readecuará la legislación argentina para atenuar el impacto de las nuevas medidas del gobierno norteamericano.

El gobierno había vendido a voceros oficiosos que el viaje relámpago de Milei junto a Luis "Toto" Caputo serviría para avanzar en un acuerdo cara a cara con el propio Trump. Se trataba de una cuestión de Estado porque, en teoría, el canciller Gerardo Werthein había negociado el encuentro con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Pero Milei terminó siendo el único presidente del evento organizado por Make America Clean Again (MACA) y We Fund the Blue. Allí recibió otro premio de cartón y, en medio de un bullicio del público que interfirió su discurso, dijo que Argentina readecuará su legislación para atenuar el impacto de los aranceles estadounidenses.

En las horas previas, Werthein había planteado que ambos mandatarios mantendrían un encuentro informal y que Milei recibiría el premio ‘Lion of Liberty Award' junto a su par estadounidense en la residencia de Mar-a-Lago. Ese premio se otorga a las personalidades que se destacaron por su dedicación a la libertad, la economía de libre mercado y los valores conservadores.

Durante su discurso, Milei anunció que Argentina va a avanzar en readecuar la normativa de manera que cumpla con los requerimientos de las propuestas de aranceles recíprocas elaborados por Trump. "Ya cumplimos nueve de los 16 requerimientos necesarios y he instruido la Cancillería y en la Secretaría de Comercio de mi país para que avancen en el cumplimiento de los requerimientos restantes", resaltó el mandatario argentino.

“The Liberty Shimmy” — Javier Milei’s official Mar-a-Lago groove.



He was at Mar-a-Lago last night to meet with President Trump and celebrate their shared vision of economic freedom, anti-globalism, and restoring national pride. Two firebrands. One dance floor. Total energy. pic.twitter.com/GRKrWDsnmc