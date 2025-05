/ / HISTÓRICO: EL GOBERNADOR ZDERO ENTREGÓ 400 ANTENAS SATELITALES STARLINK PARA BENEFICIAR A ESCUELAS CHAQUEÑAS

El gobernador Leandro Zdero, este sábado, en Charata entregó antenas satelitales Starlink para escuelas de zonas rurales de la provincia que garanticen la conectividad. “Esto es un hecho histórico” afirmó Zdero, que se concreta a través de ECOM Chaco y por la solidaridad de Telespazio Argentina SA, “poniendo al servicio la tecnología y la conectividad para acompañar el proceso de enseñanza y de aprendizaje de nuestros chicos”.















En el marco del Plan Integral de Conectividad de Internet Satelital Escolar del Chaco, el gobernador Leandro Zdero, junto a la vicegobernadora Silvana Schneider y la ministra de Educación, Sofía Naidenoff , este sábado, en la Escuela de Educación Primaria (EEP) 173 “Malvinas Argentinas” de Charata, encabezó la firma de convenio con ECOM Chaco SA para concretar la instalación de 400 antenas de Internet Satelital a instituciones escolares de las zonas urbanas y rurales chaqueñas.

Estuvo presente el presidente de ECOM Chaco SA, Adrián Veleff, y de Telespazio Argentina SA, representado por su LATAM Sales Manager, Diego Oscar Magallanes, quienes rubricaron el convenio con la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, y luego el gobernador Zdero lo ratificó. Además, participó el intendente de Charata, Rubén Rach; y el director de la Regional Educativa 8 A, Fabián Serrano.

Mediante este plan el Gobierno busca reducir la brecha digital en escuelas sobre todo de zonas rurales y de difícil acceso, garantizando que todas puedan acceder a herramientas digitales y contenidos educativos en línea. Es un paso significativo hacia la igualdad de oportunidades educativas en el Chaco, promoviendo el acceso a la información y el conocimiento en todas las regiones de la provincia.

Zdero: “Poder incorporar la tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es trascendental”

Al respecto, el gobernador de la Provincia, Leandro Zdero, agradeció a Telespazio, “por esa mirada especial, esa mano tendida y por esa colaboración, algo que para nosotros era el gran desafío de poder acercar la tecnología a la enseñanza, para que de esa manera los chicos aprendan. Para poder incorporar la tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que para nosotros es trascendental, y que había una brecha muy grande que había que achicarla para poder de alguna manera acercar la tecnología, acercar Internet, conectividad, a lugares donde no existía”, señaló.

En este sentido, Zdero afirmó que: “este plan estratégico que estamos impulsando en la provincia tiene que ver con el Chaco productivo, el Chaco que queremos, el Chaco económico, ambiental. El Chaco donde la educación tiene que acompañar la formación de lo que demanda una región, no de lo que la política dice, demanda la generación de una provincia que quiere crecer y desarrollarse, no imponer una formación que después no tenga salida laboral”. Pero, dijo que “es difícil acompañar el proceso de formación de los chicos, que son el objetivo de trabajar este presente y este futuro con los docentes, si no tenemos una herramienta fundamental como es la conectividad”.

“Hoy los establecimientos educativos, que antes no tenían internet, a través de Starlink lo van a poder tener”, destacó el gobernador, señalando además que “llegaron los libros para poder entregar a todas las escuelas primarias y, “de esa manera, se están viendo los resultados cuando se administra bien, era impensado en nuestra provincia, contar con libros gratuitos y el fondo para el mantenimiento de escuelas.

“Vamos dando avances concretos, sabemos que falta mucho más, pero el objetivo es garantizar educación de calidad porque queremos sentir orgulloso y salir del último peldaño donde siempre nos ubican y vamos a salir. Estoy convencido que lo tenemos que hacer también desde el sistema productivo, el sistema económico, lo tenemos que hacer desde lo social, desde lo ambiental, recobrando una provincia que realmente nos dignifique y no nos termine avergonzando”, aseguró el gobernador.

Agregó: “Tenemos una gran oportunidad los chaqueños y fundamentalmente los docentes, de ser la generación que cambie esta noticia que siempre nos termina ubicando en el último escalón de los resultados educativos. Creo que esta es la generación que va a tener la oportunidad de revertir a través de todas las herramientas, a través de todos los instrumentos y a través del acompañamiento que podamos ir generando, los resultados; y algunos indicios de lo que venimos haciendo nos da de que vamos por el camino correcto, de que vamos a comenzar a recuperar esta posibilidad y que el Chaco va a ser una provincia con calidad educativa y que esta va a ser la generación de docentes que nos va a ayudar”, sostuvo Zdero para finalizar.

Naidenoff: Internet y libros gratuitos

Por su parte, la ministra Sofía Naidenoff hizo mención a la importancia que representa la instalación de antenas satelitales para garantizar internet a las escuelas, recordando que en el inicio de la gestión este tema era una demanda histórica, y que en un año y medio de gobierno a través de ECOM Chaco se puede hacer realidad la instalación de antenas satelitales utilizando tecnología Starlink que sumistra Telespazio.

La ministra recordó que a través del Proyecto Escuelas Secundarias Rurales Mediadas por TIC en convenio con UNICEF, estudiantes manifestaron su alegría por “conocer países como España y por abrirse al mundo” mediante la internet. “Son antenas con los megaby necesarios para que los docentes trabajen, para que carguen la información y para que hasta el último chico del Chaco aprenda a leer, a comprender y que la pantalla sea un acceso al conocimiento”, expresó Naidenoff, destacando que esta semana comenzará la distribución de los libros gratuitos para docentes y para estudiantes del Programa Aprendo Leyendo destinado al primer ciclo de Nivel Primario (primero, segundo y tercero grado). Además, hizo el comentario que este material pedagógico y didáctico, elaborado por la Fundación Varkey, fue ilustrado por la artista plástica de Harry Potter.

Veleff: “Pasamos a ser una de las provincias con mayor capacidad tecnológica en cuanto a la conectividad satelital”

Asimismo, el presidente de ECOM Chaco, Víctor Veleff, manifestó: “Para nosotros es muy importante, pasar a ser una de las provincias con mayor capacidad tecnológica en cuanto a la conectividad satelital, lo que nos llena de orgullo”. “Y es por una decisión del gobernador, de que la inclusión digital es el camino para solucionar un poco la brecha tecnológica y educativa que quizás exista con otros lugares del país”, indicó el funcionario, detallando que el Chaco pasará a tener 2000 escuelas conectadas con los correspondientes pisos tecnológicos (antena, router básico, fuente y cableado) y que además esta acción conlleva la instalación de paneles solares para suministrar energía en los establecimientos que necesitan.

Precisó que “la empresa Telespazio nos ha puesto en donación 400 antenas y 400 soportes sin ningún costo para la provincia del Chaco, para pasar a ser, una de las provincias con mayor cantidad de antenas de conectividad satelital Starlink, hoy el único medio en el país con este sistema, y quizás también en toda Latinoamérica”.

En tanto que en representación de Telespazio Argentina SA, Diego Oscar Magallanes, puntualizó que esta empresa tiene más de 60 años en el país y “siempre ha acompañado a los distintos gobiernos en la inclusión digital”. En ese sentido, dijo que se trabajó con ECOM Chaco para concretar la instalación de 400 antenas satelitales en la provincia; “celebramos esta alianza donde podemos proveer estos equipos para aumentar y mejorar la conectividad en las escuelas de zonas más alejadas”, expresó. “Esta es la inclusión verdadera, poder llevar internet a comunidades educativas que de otra manera no podrían acceder y que pueden tener las mismas posibilidades tecnológicas que tiene hoy un ciudadano que vive en Resistencia”.

Periodismo365