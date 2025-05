/ / JAVIER MILEI FUE DECLARADO PERSONA NO GRATA EN BARILOCHE

Es a partir de una iniciativa presentada por veteranos de Malvinas. A casi dos meses del acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche aprobó un proyecto de rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei, quien desechó el reclamo de soberanía sobre las islas, y declaró por esos motivos al jefe de Estado como "persona no grata".

El debate inició con los 11 concejales integrantes del Poder Legislativo local de los bloques Partido Unión y Libertad, Juntos Somos Río Negro, Nos Une y los monobloques Juntos por el Cambio, Nos Une y Primero Río Negro. Sin embargo, la edil del PRO, que representa al bloque de JxC, Samanta Echenique y sus pares María Coronado (Unión y Libertad) y Facundo Blanco (Primero Río Negro) se retiraron antes de la votación.

La decisión la tomaron luego de que la concejal del PRO, alineada con el gobierno nacional, propusiera una votación en particular para aprobar el rechazo a los dichos de Milei, pero pudiendo rechazar la calificación de "persona no grata".

El pedido generó una inmediata reacción entre los ex combatientes presentes en el recinto que increparon a Echenique marcándole que se podría declarar a Milei hasta como "traidor a la patria" por sus dichos del 2 de abril, que reconocieron la autodeterminación kelper y echaron por tierra 40 años de negociaciones diplomáticas y sanciones del Comité de Descolonización de la ONU contra el Reino Unido.

La concejal del PRO consideró que no se podía declarar persona no grata "a una autoridad electa democráticamente" y eligió victimizarse, con una metáfora poco feliz frente a los ex combatientes, al decir: "Si quieren llévenme al paredón, pero es mi postura". La edil pronunció esas palabras y decidió retirarse del recinto, tal como lo hicieron Coronado y Blanco.

Tras ese momento de tensión, el cuerpo legislativo votó por unanimidad, de los 8 concejales presentes, el rechazo a los dichos de Milei y lo declararon persona "no grata" en Bariloche. El Concejo Deliberante de Ushuaia ya había aprobado una declaración de rechazo a los dichos de Milei, tan solo dos días después del acto.

¿Qué dijo el presidente el 2 de abril? El jefe de Estado consideró en aquel acto que la Argentina no estaba en condiciones de levantar el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas porque "durante las últimas décadas, la demanda fue damnificada de forma directa e indirecta por las decisiones económicas, diplomáticas y militares de la casta política".

"Nadie puede tomar en serio el reclamo de una Nación cuya dirigencia es reconocida en el mundo por su corrupción e incompetencia", mezcló Milei reclamos soberanos, diplomacia y acusaciones electorales.

Pero el punto más crítico de su discurso fue la reafirmación de un principio que ya había sido expuesto durante la campaña electoral y durante los primeros meses de gobierno por la ex canciller Diana Mondino, un giro de La Libertad Avanza hacia el reconocimiento de la autodeterminación kelper.

"Y si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies, y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos por los pies a nosotros", dijo Milei, desconociendo la intervención militar del Reino Unido en territorio argentino.

"Buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos, y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. Y por eso mismo emprendimos el camino liberador que estamos trabajando", volvió a mezclar el jefe de Estado crecimiento económico, reclamos soberanos y deseos de superar económicamente a una potencia imperial con el Reino Unido.

FUENTE Y FOTOS: AFP - Página/12