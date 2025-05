/ / PLAN MOTOSIERRA - ALERTAN POR EL ESTADO DE LAS RUTAS NACIONALES: "LAS OBRAS ESTÁN TOTALMENTE PARADAS"

Trabajadores de Vialidad alertaron por el estado de las rutas nacionales: “Las obras están totalmente paradas”, lamentaron.

El fin de semana, cuatro personas murieron en un brutal accidente en la ruta 3. A la altura de Bahía Blanca, según relatan los medios locales, dos vehículos chocaron de frente, en circunstancia que se están analizando. Entre las víctimas fatales se encuentra Marcos Kendziura, secretario de Hacienda de la localidad santacruceña de Puerto Santa Cruz. De acuerdo con medios bahienses, el choque ocurrió alrededor del mediodía en la intersección de la ruta con la llamada “ruta 3 vieja”, lugar en el que un Toyota Corolla y un Peugeot 307 colisionaron de frente. El lugar suele ser una zona “caliente” en materia de accidentes viales, algo que empeoró en los últimos meses por la falta de mantenimiento. Así lo denunciaron desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), que salió al cruce de la situación que se vive en el lugar, un reflejo del impacto del ajuste que lleva adelante en todo el Estado el gobierno de Javier Milei. La entidad viene denunciando que la gestión libertaria paralizó todas las tareas en la red vial nacional, lo que hace que los caminos están cada vez en peor estado.

Según un reporte realizado por los gremios de base de la FEPEVINA, en la actualidad más del 60 por ciento de las rutas argentinas “está en mal estado”, lo que fomenta accidentes como el de la Ruta 3. Por esta situación, la dirigencia sindical denunció al titular de la Dirección de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy.

Luego del nuevo accidente fatal en la ruta 3 FEPEVINA emitió un documento donde alertó sobre los problemas que tiene la red de caminos nacionales, cuyo mantenimiento se paralizó totalmente, mientras se busca concesionar gran parte de ellas. “Esta situación no solo afecta la seguridad de los conductores, sino que también evidencia la falta de inversión y mantenimiento en la infraestructura vial”, dijo la entidad, que destacó que los siniestros viales “son la primera causa de muerte entre jóvenes de 19 a 35 años, un dato alarmante que refleja la gravedad de la situación”.

Sobre la ruta 3 específicamente, el gremio aseguró que “más allá de la niebla o de la imprudencia de algún conductor, lo que hay es una cuestión de infraestructura”. En ese sentido, explicó que “no puede ser más una ruta de mano y contramano, tiene que ser autovía o autopista. Queda clarísimo”, y recalcó que el tramo de la Ruta 3 donde ocurrió el accidente está en obra, pero fue una “casualidad” que haya sucedido allí: “Podría haber sido en cualquier tramo de la Ruta 3, donde el Gobierno nacional abandonó todas las obras desde Cañuelas hasta el sur”. Y aunque parte de esa obra cuenta con financiamiento internacional, denunció que el Estado argentino no ejecuta los fondos correctamente: “Los fondos llegan, pero al Tesoro. El Gobierno tiene que demostrar que los invirtió, pero en el medio hay una ralentización porque necesitan dólares de cualquier lado”.

La Ruta 3, en particular, ha sido objeto de financiamiento internacional para la realización de obras, pero el gremio recordó que el Estado no ejecuta los fondos correctamente. "Los fondos llegan, pero al Tesoro. El Gobierno tiene que demostrar que los invirtió, pero en el medio hay una ralentización porque necesitan dólares de cualquier lado", sentenció. La crítica de FEPEVINA no se limita al estado actual de las rutas, sino que también apunta a la sub-ejecución del presupuesto destinado a la infraestructura vial.

En este sentido, FEPEVINA denunció que el Gobierno nacional “ha sub-ejecutado casi el 40 por ciento del presupuesto del año pasado, y lo que es aún más grave, no ha ejecutado los recursos provenientes del impuesto a los combustibles. Estos fondos, destinados específicamente a la mejora de la infraestructura vial, han sido ‘pisados’ por el Gobierno”. El panorama es desolador, según FEPEVINA.

"El presupuesto no alcanza para nada y el organismo está paralizado", afirmó, agregando que "no hay provincia que se salve". La situación es tan crítica que, según sus palabras, un mapa de la Argentina estaría "lleno de rayitas rojas y amarillas en todas las provincias", simbolizando las rutas en mal estado. “La tragedia en la Ruta 3 es un trágico recordatorio de la importancia de invertir en infraestructura vial y de la necesidad de políticas públicas que prioricen la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. La voz de FEPEVINA es un llamado de atención para que el Gobierno nacional revise sus políticas y priorice la inversión en infraestructura vial, antes de que sea demasiado tarde”, insistieron.

Vidas en juego

Desde que asumió el gobierno libertario, Vialidad Nacional fue una de las áreas donde más se notó el ajuste, ya que la decisión oficial fue comenzar un proceso de concesiones que entreguen la mayoría de las rutas en manos del Estado. “Las obras de infraestructura y mantenimiento están totalmente paradas”, le dijo a Data Gremial el secretario de Gremial de FEPEVINA, Fabián Cattanzaro. En el caso de la ruta 3, explicó que “el tramo que va desde la localidad de Cañuelas a Las Flores, ahí había una serie de obras iniciadas que fueron todas paradas, en el tramo donde sucedió este último accidente se están haciendo algunas tareas porque hay un préstamo internacional, pero está demorada porque ni siquiera habilitan para pagar las expropiaciones”.

Por eso, en general Cattanzaro insistió en marcar que “las obras están casi todas paradas, salvo alguna excepción, nosotros decimos que Vialidad ‘trabaja a demanda judicial’, porque los mantenimientos que están saliendo a realizar es porque distintos actores de la sociedad civil los reclaman ante la justicia, vía amparos”.

FEPEVINA elaboró un informe para denunciar el mal estado de las rutas nacionales, que fueron “abandonadas” a partir que la motosierra del presidente Javier Milei se metió en Vialidad Nacional. El documento señala que “el 60 por ciento de las rutas nacionales se encuentran en estado crítico, el 23 por ciento en condiciones malas y el 22,1 por ciento regular, según evaluaciones del Sistema SIG VIAL”. Pero Cattanzaro aclaró que con el paso del tiempo ese número sigue creciendo, y hoy el deterioro y los problemas por falta de mantenimiento puede estar en torno del 70 por ciento.

“Muchas de las rutas que antes estaban en situación regular ya pasaron a la categoría malas”, confirmo el dirigente, que se quejó además de la falta de información del organismo. “Hay tantos problemas de presupuesto que no se pueden ni siquiera hacer los relevamientos para conocer el estado de las rutas”, afirmó Cattanzaro.

Denuncia

En abril pasado, el gremio denunció al titular del organismo público por “malversar fondos públicos y desviar recursos destinados al mantenimiento de la red vial nacional”. La misma se centra en el desvío de los fondos de un impuesto que por ley debe usarse para mantenimiento de la red vial, pero que nunca su uso, y su destino no se conoce. La denuncia de FEPEVINA cayó en el juzgado de Sebastián Ramos, y es contra el Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Marcelo Jorge Campoy. La misma destaca que en 2024 el presupuesto “asignado para obras y mantenimiento fue de 609.672.173.260 pesos (aproximadamente 60.900 millones de pesos), pero solo se ejecutaron 332.392.038.161 pesos, dejando un saldo no utilizado de 277.280.135.099 pesos”.

Además, desde FEPEVINA vienen cuestionando el manejo del impuesto a los combustibles, recursos que deben ser utilizados por Vialidad Nacional pero que no se sabe a dónde están siendo girados. Por eso, el gremio denunció penalmente a Campoy. “No tuvimos novedades de la causa judicial, sospechamos que el juzgado quiere ‘planchar’ la causa”. En este tiempo, la entidad presentó nuevos elementos vinculados a las consecuencias de la falta de mantenimiento, en especial las vidas que se pierden en accidentes. Además, pusieron en consideración os números de este impuesto, que recalcaron se quintuplicó lo recaudado. “Esperemos que se tomen medidas probatorias, todavía no tuvimos información al respecto”, dijo Cattanzaro.

