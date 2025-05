/ / SÁENZ PEÑA - CONMOCIÓN: MUERE UN JOVEN POR SOBREDOSIS DE COCAÍNA

A las 04.00 horas de la madrugada de este martes, un joven fue encontrado muerto en el interior de una vivienda ubicada en plena zona universitaria. Fuentes consultadas por Periodismo365 confirmaron que F.D.T., de 32 años de edad; habría fallecido por una sobredosis de cocaína. A su lado, la Policía halló un envoltorio conteniendo la droga.

Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que a las 04.00 horas de la madrugada de este domingo, efectivos de Comisaría 2º fueron alertados que en una casa de calle 11 y 8 del Barrio Ensanche Sur, estaba una persona fallecida. Al llegar al lugar, los uniformados constataron que se trataba de F.D.T., de 32 años de edad, empleado de una verdulería. A su lado había un envoltorio conteniendo una sustancia blanquecina, presuntamente cocaína.

En principio y luego de examinar el cuerpo, la Doctora policial en turno diagnosticó Muerte Dudosa. Trabajaron en el caso el Gabinete Científico y personal de la División Drogas Sáenz Peña, quienes incautaron un envoltorio de polietileno color verde, conteniendo un trozo compacto de sustancia blanquecina que sometida a pesaje y prueba de campo arrojó un resultado de 06 gramos positivo a cocaína.

Informes preliminares de la Policía del Chaco consignan que el joven habría muerto a razón de una sobredosis por consumo de cocaína, hallando en el lugar el mencionado envoltorio. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal N° 4 de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña a cargo del Dr Rafael Valero, en la causa por "Supuesta Muerte Dudosa". Además el caso se diligencia en la Fiscalía Antidrogas Nº 2 a cargo de la Dra. Lovey Pessano (Subrogante), en la causa por "Supuesta Infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes", en función de la "Ley Nº 2304-N de Narcomenudeo

CUADRO DE SITUACIÓN

La droga, especialmente la cocaína boliviana, cada vez más gana las calles de Presidencia Roque Sáenz Peña y pueblos vecinos, en algunos casos con mayor impunidad pese al trabajo policial. "Se desmantela un bunker y abren otros cinco, cae un transa y aparecen otros diez porque hay mucha crotera y la única salida laboral inmediata es ésa", comentaron a Periodismo365 fuentes consultadas por la grave problemática. "También hay negocios que operan como pantalla pero son bunkers. Todos saben donde quedan pero tienen protección de alguien", agregaron.

En ese contexto, llama poderosamente la atención que las fuerzas federales que tienen base en Sáenz Peña (Gendarmería Nacional y Policía Federal) no efectúen operativos, allanamientos ni incautaciones en los barrios populosos y zonas estudiantiles de la ciudad donde el narcomenudeo avanza de manera exponencial. Hace pocos días se conoció el allanamiento por parte de la División Drogas Sáenz Peña de una Pyme Narco en el Barrio MTD y San Cayetano. Pero con eso no alcanza. En tanto el poder político está totalmente ausente para la prevención del Narcomenudeo. No alcanza con la publicidad estatal y algún Centro de Recuperación, por lo tanto habrá que considerar otras medidas de manera urgente para Presidencia Roque Sáenz Peña.

Desde este medio de comunicación se informan de procedimientos que terminan con el descubrimiento de bunkers de droga, en los cuales se fracciona el estupefaciente y funcionan como "kioscos" para la venta. Pero en los últimos años, según las mismas fuentes; los compradores se manejan vía mensaje de Whatsapp, haciendo que el pedido de los estupefacientes llegue a través de un narcodelivery.

