/ / SÁENZ PEÑA TIENE LOS PRIMEROS GUARDAVIDAS EGRESADOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL

En el Centro Cultural Municipal se realizó el acto de colación de los primeros egresados de la Escuela Municipal de Guardavidas.

Estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Humano y Deportes, Germán Rearte; el subsecretario de Desarrollo Deportivo, Mariano Cardoso; concejales; el director de Deportes Acuáticos del municipio y profesor de la carrera, Denis Cancelarich; además de integrantes del equipo de trabajo y familiares de los egresados.

Al respecto, Denis Cancelarich manifestó: "Me da mucha alegría y me pone muy feliz porque sé lo que pasaron los alumnos para llegar a su objetivo. Cuando los vi en el acto, me llenó de orgullo saber que son la primera promoción de guardavidas de la Escuela Municipal de Sáenz Peña. Es algo muy grande lo que logramos". Es importante destacar que Presidencia Roque Sáenz Peña es el único municipio que cuenta con una Escuela Municipal de Guardavidas en la provincia del Chaco y una de las pocas que existen en el NEA.

Con más de 70 inscriptos, en el mes de febrero comenzaron las clases del segundo grupo de aspirantes a guardavidas, quienes desarrollan las actividades teóricas en el Hogar de Bethania y las prácticas en el Polideportivo Municipal.

Periodismo365