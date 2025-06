/ / CRISIS LABORAL: DOS MILLONES DE ARGENTINOS SIN EMPLEO EN EL PRIMER TRIMESTRE

Aumentan el desempleo, el cuentapropismo y la informalidad. Bajó el empleo con aportes y se disparó la precarización en sectores vulnerables.

Empleo de baja calidad y más trabajadores cuentapropistas

La transformación del mercado laboral inclina la balanza hacia formas de trabajo más precarias. El INDEC detalló que “el 10,5% de los ocupados trabajan por cuenta propia, lo que representa un incremento del 0,8% en un año”. Al mismo tiempo, se redujo el empleo formal: “la proporción de trabajadores registrados con descuentos jubilatorios disminuyó un 2,5% interanual”.

En términos generales, la informalidad laboral subió al 36,3%, una suba de 0,6 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior. Desde la consultora LCG se advierte: “Cada vez más personas deben recurrir a changas o múltiples empleos informales para sostenerse. Es un retroceso en términos de derechos laborales”.

Mujeres y jóvenes enfrentan mayores obstáculos para conseguir trabajo

El aumento del desempleo impacta con mayor fuerza en ciertos grupos sociales. Un estudio de la consultora Analytica indica que las mujeres y los jóvenes están más afectados. En el caso de las mujeres, la desocupación subió de 8,4% a 9,0%, mientras que entre los varones se mantuvo en 7%. Entre los jóvenes de 14 a 29 años, la tasa de desocupación femenina aumentó 1,9 puntos, y la masculina 1 punto. Este grupo enfrenta más barreras de entrada al mundo laboral y una creciente frustración por la falta de oportunidades.

El Conurbano concentra el desempleo más alto del país

La desocupación no se distribuye de manera pareja entre las distintas regiones del país. El Gran Buenos Aires registró una tasa de 9,1%, superando el promedio nacional. Dentro de esta región, el Conurbano bonaerense se destacó con un 9,7%, el valor más elevado. Allí se localiza el 45% de las personas desocupadas de toda la Argentina.

Crece la búsqueda de empleo sin resultados concretos

Otro dato relevante del informe oficial es el aumento de la tasa de actividad, es decir, el número de personas que buscan insertarse en el mercado laboral. Se sumaron aproximadamente 192.000 nuevos buscadores de empleo, lo que representa un aumento del 0,2% interanual. No obstante, la oferta de nuevos puestos no absorbió esa demanda. El CEPA señaló que “el 16% de los desocupados actuales llevan menos de un mes buscando trabajo, una cifra que viene en aumento”. Según el mismo organismo, “desde 2017, el mercado de trabajo venía ajustando por calidad y salario, no por cantidad de empleos. Eso cambió con la devaluación de Milei, cuando los salarios cayeron un 11% y se reemplazó empleo asalariado por cuentapropismo. Pero ahora, en 2025, se ve un ajuste también en la cantidad: directamente hay menos empleo”.

FUENTE Y FOTOS: Infonews