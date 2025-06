/ / EL INTENDENTE PARTICIPÓ DEL ACTO POR LOS 100 AÑOS DE LA COOPERATIVA SÁENZ PEÑA

El mismo se realizó frente a las instalaciones de la institución ubicada en avenida 1 entre 0 y 00 del barrio Belgrano.

"Hablar de la historia de la cooperativa es prácticamente hablar de la historia de nuestra ciudad, 13 años después de la fundación de la ciudad, la cooperativa Sáenz Peña comenzaba a dar sus primeros pasos. Y por supuesto que difícilmente niños saenzpeñenses de 13 años pueden haber conformado esos primeros pasos, sino que vecinos de cercanía y de otros rincones del mundo vinieron aquí, ligados por supuesto a la historia de la ciudad, quizás queriendo alejarse de dolores, de la guerra, en busca de pan, de trabajo, de paz. Vinieron a estos rincones que los recibieron con los brazos abiertos y aquí pudieron echar raíces, formar sus familias, encontrar eso que estaban buscando y proyectar una esperanza hacia el futuro. Por supuesto me sumo al reconocimiento a todos los miembros de los Consejos de ese momento, a los gerentes, a los productores asociados y a los empleados de estos 100 años", dijo el Intendente.









Por otro lado, instó a los presentes a seguir trabajando de manera conjunta por objetivos comunes y de bienestar para la ciudad. "Hoy en los tiempos de la inmediatez, de la urgencia, del individualismo, parecería que el trabajar juntos por objetivos comunes con espíritu fraternal y cooperativo es lo realmente revolucionario. Así que hoy, quiero instarlos a seguir transitando este camino marcado por esos pioneros, instarlos a seguir dejando sus esperanzas en la tierra, instarlos a seguir teniendo objetivos comunes e ir caminando codo a codo, espalda con espalda".





Durante el acto se entregaron reconocimientos a antiguos empleados, ex gerentes y familiares de los fundadores. Se contó con la presencia del diputado nacional Gerardo Cipolini, la presidente del Concejo Nora Gauna, el gerente de la Cooperativa Leonardo Posternak, el ministro de la Producción Oscar Dudik; el ex gobernador Ángel Rozas, miembros del Centro Juvenil de la Cooperativa Sáenz Peña, ex empleados, ex integrantes de la comisión directiva de la institución, productores, representantes de instituciones ligadas al agro, funcionarios, concejales y vecinos.

La primera cooperativa de la ciudad

Cabe mencionar que la Cooperativa Sáenz Peña es la primera de la ciudad, se fundó el 11 de junio de 1925, 13 años después de la fundación de Presidencia Roque Sáenz Peña, cuando se reunieron en Asamblea productores algodoneros en la Escuela Nacional N° 31 de esta ciudad, convocada por el entonces delegado del Ministerio de Agricultura Ing. Gabriel Salemone, donde pronunció una disertación sobre la función social y económica de las cooperativas, durante la cual puso en evidencia todos los beneficios que el productor puede obtener de estas instituciones y por lo tanto en la conveniencia que existe de que los agricultores se asocien para salvaguardar sus intereses contra la voracidad del capital especulador. Posteriormente se procedió al estudio del Estatuto Social y a la elección del primer Consejo de Administración de la Cooperativa, presidido por el Sr. Natalio Petris.

