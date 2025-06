La Justicia frenó DNU de Milei que eliminaba el feriado del Día del Trabajador del Estado y ATE lanzó un festejo picante: “Al decreto se lo meten en el c…”

La Cámara Nacional del Trabajo suspendió este jueves el decreto del Gobierno que eliminaba el feriado del 27 de junio, Día del Trabajador del Estado. La medida cautelar fue dictada en respuesta al amparo presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), UPCN y un ciudadano particular, y constituye un fuerte revés judicial y político para la gestión de Javier Milei.

El fallo reconoce la plena vigencia de la Ley 26.876, que consagra la jornada como no laborable para trabajadores del Estado nacional. Al justificar la medida, la Justicia señaló que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para derogar por decreto una ley aprobada por el Congreso, sin que medie una situación de urgencia que lo habilite.

La reacción sindical fue inmediata y cargada de euforia. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró con una serie de publicaciones explosivas en redes sociales. En una de ellas, escribió: “QUÉ BOLUDOS, QUÉ BOLUDOS, AL DECRETO SE LO METEN EN EL CULO!!”, acompañando sus palabras con una imagen del fallo judicial.

Pero no se quedó ahí. Horas más tarde publicó un video desde la sede central de ATE donde se lo ve leyendo en voz alta la resolución judicial. Al grito de “¡MIRÁ MILEI CÓMO FESTEJAMOS EN ATE! MAÑANA ES FERIADO, CHE. No te sirvió de nada hacerte el guapo con nosotros. ¡Igual seguís siendo un garca!”, estallaron los cánticos de los militantes presentes: “Con ATE no se jode”.

Una pulseada por el modelo de Estado

El DNU 430/2025 había sido presentado por el Gobierno como una medida de “racionalización”, para eliminar lo que calificaban como “privilegios” del empleo público. El vocero presidencial Manuel Adorni justificó la medida asegurando que “no puede haber feriados pagos en el sector público que no existan en el privado”.

Pero para los sindicatos, la eliminación del feriado fue un ataque directo a la identidad del sector. “Buscan demonizar al trabajador del Estado e instalar que el empleo público es un costo a eliminar”, advirtió Aguiar. Desde ATE se denunció además que este tipo de decisiones forman parte de un proceso más amplio de ajuste, despidos masivos y vaciamiento institucional.

Apoyo federal y legalidad en disputa

Mientras la Nación insistía con la validez del decreto, varias provincias no lo acataron. Buenos Aires, bajo gestión de Axel Kicillof, ratificó el feriado amparándose en la Ley Provincial 14.600. Córdoba decidió trasladarlo al viernes, generando un fin de semana largo.

La Cámara del Trabajo dispuso que el decreto quedara suspendido hasta que se resuelva su legalidad de fondo. En paralelo, la Comisión Bicameral del Congreso deberá revisar su validez dentro de los plazos establecidos.

Conclusión: una victoria que fortalece la resistencia

Para los gremios estatales, el fallo representa una victoria política, jurídica y simbólica. No se trataba solo de un feriado, sino de defender el rol del Estado y los derechos de quienes lo sostienen. En un contexto de ajuste feroz, los sindicatos demostraron que la organización y la resistencia dan resultados.

El 27 de junio no solo se conmemorará el Día del Trabajador del Estado. Este año, será también un recordatorio de que, frente al autoritarismo y el desprecio, “con ATE no se jode”.

