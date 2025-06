/ / RESIDENTES DEL GARRAHAN DESMIENTEN AUMENTO ANUNCIADO POR EL GOBIERNO

El Ministerio de Salud de la Nación anunció un aumento, pero los residentes del Garrahan lo desmienten: “No recibimos ninguna propuesta. El mensaje no está firmado por nadie y no me parece un canal oficial. Por ahora, no tenemos ninguna oferta ni propuesta oficial para responder".

Ante el conflicto que atraviesa el Hospital de Pediatría "Juan P. Garrahan", los profesionales en formación dejaron en claro que no recibieron "ninguna propuesta salarial oficial" por parte del Ministerio de Salud, que ejerce como empleador directo de todo el personal. Esta situación se dio luego de que el organismo, conducido por Mario Lugones, difundiera en sus redes sociales un anuncio de aumento para el personal médico residente, quienes estaban en huelga por la creciente precariedad laboral y reclamos salariales.

En horas de la tarde, los profesionales emitieron un comunicado oficial donde expresaron su descontento: "Lamentamos profundamente las vías y los términos elegidos por los organismos que nos representan como ciudadanos. Creemos que la solución al conflicto pasa por mesas de diálogo con propuestas concretas a corto y largo plazo".

Simultáneamente, añadieron que desde la Asamblea de Residentes se comunicaron siempre por los canales correspondientes y solicitaron que se mantenga ese mismo respeto en la transmisión de información. "Apelamos a que se respeten esas vías para transmitir la información, siempre en un marco de respeto", señalaron dirigiéndose a las autoridades gubernamentales. También destacaron su compromiso con la transparencia y una gestión correcta de los recursos, aclarando que el reclamo no responde a intereses políticos.

En la misma línea, Azul Santana, médica en formación del centro pediátrico, cuestionó el comunicado publicado en redes sociales con el logo del hospital. "No nos llegó ningún comunicado oficial. Supongo que se refiere a una publicación en la red del hospital, que no es nuestro empleador. Nuestro empleador es el Ministerio de Salud de la Nación", explicó en diálogo con Radio Rivadavia. Santana insistió: "El mensaje no está firmado por nadie y no me parece un canal oficial. Por ahora, no tenemos ninguna oferta ni propuesta oficial para responder".

Actualmente, el salario de los profesionales en formación es de $797.000 mensuales, que puede subir a $830.000 en el segundo año por un aumento “por mérito”. Pero incluso en el cuarto año, el último de la residencia, el sueldo no llega al millón. Santana detalló que trabaja entre 60 y 70 horas semanales, con guardias diarias y fines de semana, sumando un total de seis guardias al mes.

Consultada sobre el monto anunciado en redes sociales por el hospital, que indica que los sueldos llegarían a $1.300.000 a partir del 1° de julio, prefirió no opinar debido a que no hubo ninguna comunicación directa ni oficial del hospital ni del Ministerio. "Cuando el ministro me llame personalmente, hablaré del tema con mis 254 compañeros", respondió con cautela.

También aclaró: "Vivo con $797.000 al mes y cualquier aumento me ayudaría, pero si dividís $1.300.000 por las 298 horas mensuales que trabajo, no llega a cinco mil pesos por hora por el trabajo que hacemos".

Al terminar, Santana remarcó: "Para ser médica tuve que estudiar ocho años, obtener un título, una matrícula, rendir un examen de residencia y tener fortaleza emocional, física y mental para enfrentar las situaciones del hospital. No creo que mi hora valga $4.000".

Repudio de los trabajadores contra el tuit del hospital y el retuit de Mario Lugones: "Persecución política"

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital de Pediatría Garrahan publicó un comunicado este domingo en el que repudia "los términos violentos y persecutorios" del mensaje que tuiteó la cuenta oficial del hospital, "retuiteada" por la cuenta oficial del Ministerio de Salud de la Nación y "retuiteada" con comentario por el Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.

"Solicitamos que pongan fin a las difamaciones y maniobras que intentan distorsionar la naturaleza del reclamo. No aceptaremos ningún tipo de persecución política, que nos remite a las más oscuras épocas de nuestra historia. El modo de resolver los conflictos es a través del diálogo, con propuestas concretas a corto y mediano plazo. Exigimos que las autoridades se manejen a través de los canales formales de comunicación directa, y convoquen a los representantes del equipo de salud y los trabajadores en lucha", sostuvieron.

El mensaje de los trabajadores remarca que "la asfixia salarial ha llegado a un extremo tal que es la causa directa de la renuncia de cerca de 200 trabajadores de los distintos equipos interdisciplinarios, afectando la capacidad de respuesta que necesitan nuestros pacientes con enfermedades graves y complejas".

"Hasta el momento, continuamos a la espera de la notificación del día, hora y lugar de la audiencia que establece la Conciliación Obligatoria notificada por la Secretaría de Trabajo. Si al día martes 3/6, a las 13, al momento de la Asamblea Hospitalaria ya convocada, no hay novedades concretas sobre dicha audiencia, pondremos a consideración de la Asamblea retomar las medidas de fuerza".

También interpelaron al Congreso de la Nación a que incluya en su temario el tratamiento del proyecto de una ley de Financiamiento y Blindaje Presupuestario para el Garrahan "que contemple, además de una recomposición salarial inmediata, una salida estructural de fondo para la problemática de nuestra institución". "El Garrahan pertenece a la comunidad, defenderlo es una causa nacional. Nadie se salva solo", postularon.

El "anuncio" del aumento a residentes del Garrahan

El ministro de Salud, Mario Lugones, informalmente dio detalles sobre la mejora salarial que recibirán los profesionales en formación del Hospital Garrahan, luego de una semana de reclamos y paros por sueldos bajos y condiciones laborales precarias. Se enmarcan en la política de ajuste y reorganización del sistema de salud que impulsa el presidente Javier Milei.

A través de sus redes sociales, el funcionario explicó que desde el 1° de julio, los residentes pasarán a cobrar $1.300.000. Como detalló, el aumento será posible gracias al “ahorro obtenido mediante la eliminación de gastos superfluos y desvíos presupuestarios, junto con el ahorro estimado por la reducción de personal derivada de la implementación del sistema biométrico de control de asistencia”, que comenzó a regir este domingo.

Siguiendo con el discurso del oficialismo, Lugones afirmó que “este incremento forma parte de una nueva etapa orientada al orden, la eficiencia y el reconocimiento al mérito, impulsada por el Ministerio de Salud en todos los hospitales nacionales”. Además, apuntó contra sectores internos del sistema de salud y advirtió que los recursos del Estado deben usarse para el personal y no para la “militancia rentada”. También, aclaró que la comunicación oficial del hospital se difundirá este lunes, ya que los domingos no están disponibles para realizar ese tipo de anuncios formales.

FUENTE Y FOTOS: Perfil