/ / RÍO NEGRO: 200 DESPIDOS EN LA ARENERA PETROLERA NRG

La empresa instalada en Allen presentó concurso preventivo de acreedores y 200 trabajadores quedaron en la calle. La empresa vende arena para el complejo petrolero Vaca Muerta.

Los trabajadores afectados aseguran que la empresa les ofreció liquidar sus indemnizaciones en cuotas, argumentando falta de fondos, mientras sigue comprando arena en otros lugares del país. El delegado Kevin Muñoz, explicó en Radio La Voz de Oro, que los trabajadores fueron desvinculados sin previo aviso y que la empresa no quiere pagar las indemnizaciones correspondientes. "Estamos en una situación crítica", afirmó Muñoz, quien agregó que la empresa sigue operando y comprando arena en otros lugares, lo que genera dudas sobre su verdadera situación financiera.

Los trabajadores despedidos temen que la empresa llegue a la quiebra y no cobren las deudas que se les adeudan. "No queremos cortar los accesos porque tememos la reacción de la gendarmería y no queremos terminar lastimados", sostuvo Muñoz. Hasta el momento, no ha habido intervención del municipio de Allen para intentar resolver la situación. La crisis en NRG se suma a la ya complicada situación económica de la empresa, que hace semanas despidió a más de 180 camioneros y presentó un concurso preventivo de acreedores.

FUENTE Y FOTOS: LCR