/ / RUTA 16 - SÁENZ PEÑA: MUERE UN MENOR MOTOCICLISTA EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO. AUTOMOVILISTAS DENUNCIAN MAL ESTADO DE LA RUTA

Una nueva tragedia en la Ruta Nacional Nº 16 ocurrió en la noche de este miércoles a la altura de Colonia La Mascota, en cercanías de Sáenz Peña. Una triple colisión entre un automóvil, una motocicleta y una bicicleta dejó el lamentable saldo de un menor de edad fallecido. Fuentes consultadas por Periodismo365 consignaron que la Ruta 16 en ese tramo "está bastante poceada y no hay banquinas. Es un peligro circular por ahí tanto de día y con más razón de noche o cuando llueve, ya que los pozos no se ven y el tránsito es intenso. Pero otra Ruta no hay", lamentaron.

El segundo partícipe es un automóvil Volkswagen Gol MSI, color blanco, Dominio AA400DB; conducido por una mujer de 54 años, también domiciliada en Napenay; quien resultó lesionada. Ambos fueron trasladados en ambulancia hacia el Hospital "4 de Junio". El tercer partícipe fue una motocicleta Honda, modelo CG Titán, de 150 cc., color negra, sin dominio; guiada por Danilo Federico Ibarra, de 16 años, domiciliado en Lote 89, La Mascota; quien se hallaba fallecido en el lugar. El automóvil y la motocicleta fueron entregados en el lugar previa acreditación de propiedad.

El Fiscal en turno ordenó que el cadáver sea trasladado en el Móvil Tanatológico de la División Bomberos hacia la Morgue del Hospital local, y que luego se entregue el cuerpo a sus familiares para los fines póstumos. La conductora del auto fue notificada de su Imputación en libertad en la causa por "Supuesto Homicidio culposo en Accidente de tránsito". Llegó al lugar el médico de la División Medicina Legal y personal del Gabinete Científico, en tanto la Policía Caminera colaboró en la regulación del tránsito. El caso de diligencia en la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 a cargo del Dr. Gustavo Valero.

