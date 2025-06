/ / SÁENZ PEÑA: UNCAUS INAUGURÓ EL PRIMER CENTRO DE SIMULACIÓN CLÍNICA DE LA PROVINCIA

La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) inauguró el primer Centro de Simulación de la Provincia con alta tecnología y capacitaciones para la comunidad.

Con una inversión de más de 300 mil dólares y formación docente especializada, UNCAUS consolida su compromiso con la educación médica de calidad y el bienestar social. El Doctor José Bolaño, Director de Medicina Uncaus destacó la importancia de esta obra destacando que también será abierto a la comunidad para capacitaciones en RCP y emergencias.

Este proyecto comenzó hace tres años y contaba con solo un aula y simuladores de baja fidelidad. Ahora cuenta con cinco aulas disponibles, con equipamientos y personas formadas en simulación. "El centro de simulación clínica se llama Centro de simulación clínica de la carrera de Medicina pero, no es solo para la carrera de Medicina nosotros no tenemos esa mirada, pensamos que tiene que ser un centro de simulación clínica abierta a la comunidad, por ello se invita a los bomberos, a las fuerzas de seguridad, dando también participación a las escuelas porque la simulación no es algo que solamente se usa en el ámbito académico para la enseñanza; sino también para que se use fuera del área académica impactando totalmente en la sociedad que nos rodea"; enfatizó el Director Bolaño. Además, resaltó la importancia de la simulación en un día histórico para la provincia al inaugurar una obra de semejante envergadura.

Para concluir remarcó la mirada de hacia donde la Universidad y los profesionales quieren llegar con la simulación, que debe tener más espacio y seguir creciendo. Por su parte el Rector Germán Oestmann hizo hincapié en la importancia de este centro de simulación y agradeció este logro que es fruto del esfuerzo y compromiso colectivo de toda la comunidad universitaria, marcando un avance clave en materia de calidad educativa e innovación. Reafirmando la misión de formar profesionales con excelencia, ética y sentido humanista, preparados para afrontar los desafíos actuales.

"Una universidad con 17 años de edad tenga un centro de simulación único en la provincia, hace que tomemos consciencia de lo que se está logrando, porque hoy tenemos profesionales de medicina que están en cualquier lugar, incluso algunos están fuera del país y con orgullo les digo que salieron de Sáenz Peña es inimaginable. Por eso revaloricemos lo nuestro y este centro de simulación es increíble"; concluyó Oestmann.

Periodismo365