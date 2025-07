/ / CAPUTO TUVO QUE SALIR A DESMENTIR QUE LE HAYA DICHO A FANTINO QUE SE VIENE UN ESTALLIDO ECONÓMICO

Caputo tuvo que salir a desmentir su diálogo con Fantino. Vía redes sociales y en una entrevista urgente en LN+, el ministro de Economía habló de una presunta fake news, donde el conductor de Neura anticipaba una disparada del dólar y del riesgo país.

Por medio de X, Caputo contó: “Supongo que esto será IA o armado de alguna manera. Nada que sorprenda a esta altura… Va la aclaración: me llamó Alejandro para que le explicara el tema de la cuenta corriente, como impacta el turismo, y ya”.

Lo que le dije es lo contrario a lo que dice este clip. Lo mismo que… https://t.co/mTK4jF9RUg — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 9, 2025

“Lo que le dije es lo contrario a lo que dice este clip. Lo mismo que dijo el presidente hoy con Majul. La macro está ordenada, y por más que la política trate de generar lío, no va a ser un problema. Esa es lo que hablamos y lo que pensamos con el presidente y el equipo económico. ¡ No tengo duda que esto es fake, pero lo aclaro por las dudas! Feliz Día de la Patria”, saludó y, dentro del posteo, Caputo adjuntó el video en cuestión.

En ese video, una fake news según Caputo, se observa a Fantino afirmando: “Entonces les voy a contar mi off con Toto Caputo. Voy a romper el off. Hay tres reactores de la nave espacial. Hay un reactor que se llama déficit de cuenta corriente. Hay otro reactor que se llama tipo de cambio. Y hay otro reactor que se puede llamar déficit o se puede llamar superávit fiscal (…)”.

“Guarda que se va a mover la nave. Se van a sentir los misiles. Vos que estás del otro lado, vas a sentir papito. Si sos clase media y estabas viajando y habías pagado un viaje a Buzios para fin de año, olvídate, tal vez no puedas viajar. El dólar se va a ir arriba de la banda, va a tener que salir plata del Banco Central, el riesgo país se va a ir arriba de los 1.100 puntos, 1.200 puntos”, aseguró el conductor que aparece en el video que, según Caputo, es falso.

Fantino y Milei reforzaron la desmentida

También por medio de X, Fantino subió el fragmento del video según él sin editar, con una duración de más de ocho minutos, con una duración bastante más extensa que el video presuntamente editado, de algo más de dos minutos.

En el video, sin editar según Fantino, entre otros con conceptos expresa: “(…) suponiendo que todo funcionara mal, y entrara el primer misil, y le empezara a lastimar el superávit, y pase a ser déficit fiscal, y llegue a las elecciones con tres o cuatro puntos de déficit fiscal porque tenga que ponerla, Javier dice tranquilos, vamos a bailar y la vamos a pasar muy mal de acá a diciembre. En octubre los paseo en cho…, en diciembre juran los míos, no va alcanzar porque va a seguir en minoría pero también va a haber algunos gobernadores que van a apoyar y van a ayudar”.

“Pero, dice Milei, guarda que se va a mover la nave. Se van a sentir los misiles. Vos que estás del otro lado vas a sentir papito. Si sos clase media y estabas viajando y habías pagado un viaje a Buzios para fin de año olvídate tal vez no puedas viajar. El dólar se va a ir arriba de la banda, va a tener que salir plata del Banco Central, el riesgo país se va a ir arriba de los 1.100, 1.200 puntos, los mercados nos van a catalogar muy mal. Es lo que quieren, ruido quilombo. Los grandes medios de comunicación van a decir tambalea, se cae, llega a octubre (…)”, afirmó Fantino.

Milei, por su parte, también en X posteó el mismo fragmento del programa que subió Fantino y manifestó: “Aquí el video completo de lo que dijo Fantino… le han tomado el gusto desde mi discurso en Davos en hacer cat (SIC) and paste para que las personas digan cosas que no dicen. A seguir peleando duro contra estas basuras que se dicen ‘periodistas’. Fin.”

En LN+, Caputo continuó con la desmentida, ante Luis Majul. “De hecho, hablé con Alejandro. Primero, aclaro, no hago offs. Puede haber hecho tres offs. Nunca hago. La noche anterior a la que hablamos Alejandro me llamó me dijo: ¿me podés explicar un poco el tema de la cuenta corriente? Le dije sí dale, hablamos mañana a la mañana. Hablamos por teléfono 20 minutos y lo que le dije fue casi exacto a lo que dijo el presidente", sostuvo Caputo en medio de una extensa nota.

FUENTE Y FOTOS: Tiempo Argentino