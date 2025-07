/ / ESCÁNDALO - HACE MESES NO FUNCIONA LA OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD: "IOSFA ESTÁ QUEBRADA, ES IMPOSIBLE PAGAR SU DEUDA DE 157 MIL MILLONES DE PESOS", DENUNCIA ATE

Fuentes consultadas por Periodismo365 confirmaron que la obra social del Ejército Argentino, Armada, Fuerza Aérea, Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria "no funciona hace varios meses. Encima en el recibo de sueldo nos siguen descontando los aportes para la mutual. No puede ser", lamentaron. "La IOSFA está quebrada; es imposible pagar su deuda", dijo Pablo Mendoza, dirigente gremial de ATE Punta Alta, provincia de Buenos Aires. El gremialista indicó que "están haciendo que el sistema se caiga, con farmacias vacías, las delegaciones cerradas y sin prestaciones, para luego privatizar".



En este sentido, el dirigente gremial sostuvo que ya los laboratorios de análisis clínicos de la provincia de Buenos Aires no atienden con IOSFA. "Esto significa que el paciente tiene que pagar ese estudio y luego recurrir a la delegación de la obra social para saber si se lo reintegra o no", dijo.

También -continuó-, hay lugares donde ya se cortaron las internaciones. "Si un paciente se tiene que operar, debe contar con la plata para acceder al servicio". "Esto se resume en que la situación es gravísima, sabiendo que en Punta Alta más del 50% de la población tiene esta obra social. En Bahía Blanca también hay muchos trabajadores que tienen esta cobertura. Y además hay que pensar en Tandil, Azul y otros lugares".

"Hay empleados en Prefectura y Gendarmería que cumplen trabajos en diferentes sitios de la provincia de Buenos Aires y que también están en una situación compleja respecto al tema de la prestadora de salud.

- ¿En algún momento se dijo que la IOSFA había pedido un crédito para sanear, al menos, parte de su deuda? ¿Qué sucedió?

- "El nuevo director de la IOSFA, que era también titular de la Caja Jubilatoria del Personal Militar, pidió un préstamo a esta entidad, que finalmente se licuó en tres meses, con lo cual no solucionó los problemas de fondo. Al contrario, los agravó, porque hoy se está pagando ese crédito, más lo que se debe por mes y la deuda que viene de diciembre de 2024. Entonces, el déficit es tremendo.

Esos números salieron a la luz a partir de una auditoría que ordenó el Ministerio de Defensa. Los números salieron en rojo y la deuda es imposible de pagar. Por eso, surgió el enojo del director de la IOSFA y hoy están renunciando casi todos los gerentes. Hay cada vez menos personal porque los números ya no dan más. Y está claro que la obra social está quebrada y es imposible pagar la deuda".

- Los afiliados podrían decir "A mí me siguieron descontando todos los meses, qué pasó con ese dinero"?

- "Exactamente, la IOSFA es la tercera obra social más grande del país, que abarca a trabajadores activos, civiles y militares, y jubilados. La prestación es cada vez menor y no se sabe dónde está la plata de una deuda que se va arrastrando.

También hay que decir que los sueldos son bajos y, por ende, la cuota que se aporta no alcanza a cubrir lo que significa salud. Es un combo explosivo. En un par de meses, va a estallar en localidades como Punta Alta, Bahía Blanca y la región porque no alcanzará el sistema de salud. Además, vemos que se va sacando plata de todos lados y la deuda es cada vez mayor: se van sumando los acreedores y van cayendo las prestaciones".

- ¿Cómo se resuelve, qué puertas se deben golpear para buscar una posible solución?

- "Estuvimos la semana anterior en la IOSFA Central para hacer un reclamo.

Se resuelve en una mesa donde se sienten todas las partes y se hable con total sinceridad. Todos debemos tener la suficiente humildad para escuchar las propuestas del otro. Hay que tener muy en claro que el sistema va a colapsar y no hay nada que indique lo contrario. Están haciendo que el sistema se caiga, con farmacias vacías, las delegaciones cerradas y sin prestaciones, para luego privatizar".

- Hace tiempo había hecho mención a esa idea de vaciamiento de la obra social para que pase a manos privadas...

- "Sí, así lo vemos desde la junta interna de ATE. Vemos que la intención es que la obra social quede sin presupuesto, con deuda imposible de pagar, y prácticamente regalada. Y eso no garantiza nada. Porque nadie puede decir que privatizada va a funcionar mejor".

- En la práctica hoy, ¿qué le pasa al afiliado?

- "Las farmacias propias casi no tienen medicamentos. Los laboratorios tienen cortada la prestación. Las internaciones todavía funcionan en la región VI, mientras que en otras no sucede lo mismo. Si el trabajador no tiene la plata no se puede operar o no se puede internar.

En nuestro lugar, el Hospital Naval está escaso de insumos y de personal médico. No está al ciento por ciento para responder a todas las demandas. Qué sucederá con la gente en los lugares donde no haya hospital militar.

Es una situación difícil. Si no se resuelve de abajo hacia arriba es muy complejo tapar el sol con la mano. Esto va a explotar y en Punta Alta y Bahía Blanca nos vamos a quedar sin prestación médica, lo cual va a repercutir en los hospitales locales.

- "¿Tuvieron posibilidad de dialogar con el arco político?

- "Presentamos notas al Concejo Deliberante y al intendente. Estamos intentando que todos nos acompañen para buscar un paliativo. El corte de las prestaciones repercutirá en todos los ámbitos, tanto público como privado, incluso con el despido de personal. La cadena se va cortando.

- ¿ATE se asesoró legalmente?

- "Sí, hablamos con la parte jurídica gremial y estamos enviando notas a las cámaras de Diputados y Senadores, en particular a las comisiones de Defensa. Ya hubo pedidos de audiencia a las autoridades de la IOSFA y del Ministerio, pero aún no se presentaron".

