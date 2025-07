/ / TURISMO - DENUNCIAN "SITUACIÓN DE CATÁSTROFE" EN TODO EL PAÍS: "HAY HOTELES QUE NO TIENEN NI UNA RESERVA Y OTROS NO ABREN"

La industria del turismo se desploma: vacaciones con destinos vacíos y crisis en hotelería. Con "hoteles que no tienen ni una reserva", el turismo de invierno enfrenta una crisis histórica. Las reservas no superan el 25% y la situación es crítica en todo el país.

La postal es desoladora: ciudades históricamente concurridas, hoy lucen vacías. La causa principal, según coinciden todos los actores, es la profunda crisis económica y la falta de poder adquisitivo. "Es porque no hay dinero", razonan desde el sector.

Mar del Plata y la Costa, con números alarmantes

En Mar del Plata, la situación es crítica. Eduardo Palena, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEGH), fue contundente: "Viene flojo, con el sector de menor categoría que viene muy mal, con hoteles que no tienen ni una reserva".

Las reservas apenas llegan al 25%, un número "muy malo" comparado con el 50% o 60% de años anteriores, añadió el empresario. En simultáneo, Hernán Szkrohal, también de la AEHG, confirmó el panorama desolador. En la Costa, Pinamar y Villa Gesell, las reservas ni siquiera alcanzan el 20%, una cifra que "será muy difícil de revertir".

Un problema nacional

La merma no es exclusiva de la costa. "No es un problema exclusivo de Mar del Plata sino que es del país", resaltó Palena. En Bariloche, según informes, el nivel de reservas es muy bajo y la expectativa "casi nula".

Desde el norte, el panorama es similar. Para dar cuenta de esta foto, el titular de la Asociación de Agencias de Viajes de Catamarca, Cristian Fernández, afirmó: “Venimos bastante golpeados, no solo en Catamarca, sino en todo el país".

Hoteles que no abren y un verano preocupante

La crisis es tal que muchos establecimientos directamente no abrirán sus puertas. Un referente hotelero de Mar del Plata sentenció: "Hay muchos hoteles de 2 y 3 estrellas que no van a abrir en vacaciones. Sacaron las cuentas y el panorama de reservas es así". Además, la preocupación ya se traslada al verano. "Para el verano la situación es preocupante porque los fines de semana largo, antes se completaban las reservas y ahora no", explicó Palena.

El impacto en el empleo del sector hotelero-gastronómico es directo, afectando a miles de trabajadores que ven peligrar sus fuentes de ingreso ante una de las peores temporadas invernales que se recuerden. La industria del turismo está en alerta roja.

