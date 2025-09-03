/ / CONVOCATORIA A RESIDENCIAS MÉDICAS EN EL CHACO

CONVOCATORIA A RESIDENCIAS MÉDICAS EN EL CHACO

El Ministerio de Salud Pública del Chaco informa que se encuentran disponibles plazas para la realización de residencias en las siguientes especialidades:


-Clínica Médica

-Obstetricia

-Tocoginecología

-Traumatología

-Salud Mental

-Kinesiología Pediátrica

-Emergentología

-Anatomía Patológica

-Terapia Intensiva (adultos y pediátrica)

-Bioquímica

-Dermatología

-Medicina General

Los profesionales interesados deberán inscribirse a través de la página oficial de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE):

Acceso al sitio de inscripción

Una vez realizada la inscripción, los postulantes serán derivados a los hospitales que funcionan como escuelas de residencia en la provincia.

El Ministerio invita a los jóvenes profesionales de la salud a participar de esta instancia formativa, que constituye un paso clave para la especialización y fortalecimiento del sistema sanitario chaqueño.

Periodismo365

Suscribirse a: Enviar comentarios ( Atom )

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aceptamos todas las opiniones y críticas a nuestro trabajo, pero no se permiten los ataques personales en contra del medio y trabajadores de prensa, tampoco las opiniones que no estén relacionadas con el artículo en cuestión. Quien accione de ese modo será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.