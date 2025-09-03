/ / RUTA 95 - LA TIGRA: MUERE UNA MOTOCICLISTA EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO. UNA ADOLESCENTE EMBARAZADA ESTÁ INTERNADA EN GRAVE ESTADO

En la noche de este martes, una motociclista murió en el acto tras chocar contra un camión. Su acompañante de 17 años, embarazada de 8 meses; fue derivada de urgencia al Hospital "4 de Junio". El tremendo accidente ocurrió sobre Ruta Nacional Nº 95, en cercanías de La Tigra.

Al llegar al lugar los uniformados constataron que fueron partícipes un camión Mercedes Benz Atego 1721, Dominio AG326GM, perteneciente a la Empresa Solar DQD, guiado por A.G.M., de 39 años de edad, domiciliado en Pampa del Infierno, quien resultó ileso.

La otra parte involucrada es una motocicleta Guerrero Trip, de 110 cc., color negro, guiada por Rosa Alegre, de 60 años de edad, domiciliada en Barrio Municipal, La Tigra; quien falleció en el acto. La misma circulaba acompañada de la adolescente Y.V., (17), embarazada de 8 meses, domiciliada en Lote 8, La Tigra, trasladada de urgencia al Hospital "4 de Junio" de Presidencia Roque Sáenz Peña.

La Policía agregó que por motivos que se tratan de establecer ambos rodados colisionaron entre si. Intervino personal de Comisaría La Tigra, una ambulancia de Salud Pública procedió al traslado de la lesionada al Hospital local. La adolescente perdió el conocimiento y fue derivada al nosocomio de Sáenz Peña para estudios. Se realizó relevamiento del lugar con croquis ilustrativo y tomas fotográficas. La causa está calificada como "Supuesto Homicidio Culposo en Accidente de Tránsito".

Periodismo365



