/ / SÁENZ PEÑA: TRES MUJERES ROBARON DOS PAQUETES DE LECHE Y QUEDARON DETENIDAS

El ilícito ocurrió en una céntrica farmacia de Presidencia Roque Sáenz Peña. Tres mujeres oriundas de Corrientes quedaron detenidas tras ser descubiertas luego de sustraer dos paquetes de leche en polvo.

Se procedió al secuestro de 1 paquete de leche Nutricia Bagó Vital de 1 Kg y 1 lata de Ensure Advance, sabor a vainilla, de 400 gramos. Minutos después el encargado de Seguridad de la farmacia realizó la denuncia correspondiente en sede policial.

El Fiscal interviniente dispuso que sean notificadas de su aprehensión y este jueves se vuelva a consultar, en la causa por "Supuesta Tentativa de Hurto" que se diligencia en la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 a cargo del Dr. Marcelo Soto.

Periodismo365



