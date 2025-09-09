/ / (videos) SÁENZ PEÑA: OBSCENIDAD Y SEXO EN LA VEREDA DEL PARQUE INFANTIL CIUDAD DE LOS NIÑOS

Dos personas manteniendo sexo a plena luz del día, fueron filmadas por un automovilista, semiocultos en el sector de entrada, en la vereda del parque infantil Ciudad de los Niños de Presidencia Roque Sáenz Peña.

En ese contexto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que a las 20.30 horas de este lunes, un hombre de 31 años de edad, empleado municipal, realizó una Exposición en Comisaría 1º explicando ser Director del Parque Temático Ciudad de los Niños, ubicado en calle 21 y 2, del Barrio Santa Teresita, a pocos metros de la Terminal de Ómnibus de nuestra ciudad.

Agregó que a través de redes sociales se viralizó un video donde se observa a una pareja manteniendo sexo oral en la vereda pública del parque. Desmintió además las versiones que se trataría de un empleado municipal, asegurando que él mismo a través de averiguaciones supo que uno de ellos podría ser de apellido M., alias Gringo; quien es "trapito" frente al Parque. En cuanto a la otra persona no lograron establecer su identidad, aclarando que las tareas que los "trapitos" realizan son ajenas al establecimiento.

Periodismo365