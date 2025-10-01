/ / BECAS CHACO + i: EL ICCTI ABRE NUEVA CONVOCATORIA PARA ESTUDIANTES AVANZADOS QUE QUIERAN INICIARSE EN LA INVESTIGACIÓN

El Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI) inicia la inscripción a la convocatoria 2025 para las “Becas Chaco + i”, destinada a estudiantes avanzados de carreras universitarias de grado que quieran dar sus primeros pasos en la investigación. La postulación se realiza a través de Tu Gobierno Digital (gobiernodigital.chaco.gob.ar) y estará abierta desde el 29 de septiembre hasta el 10 de octubre del 2025.

Las “Becas Chaco + i” se financian con fondos del Gobierno del Chaco y forman parte de las políticas públicas que buscan fortalecer el ecosistema científico-tecnológico de la provincia. Entre sus objetivos principales se destacan:

-Fomentar vocaciones científicas de estudiantes de carreras estratégicas para el desarrollo del Chaco.

-Promover la formación de recursos humanos altamente calificados en ciencia, tecnología e innovación.

-Beneficiar económicamente a estudiantes para que desarrollen experiencia y formación en investigación.

-Generar antecedentes para aumentar las posibilidades de éxito en su desarrollo profesional académico como científico.

Requisitos para postular

Podrán ser beneficiarios de las “Becas Chaco + i” aquellas personas que al momento de la postulación:

-Sean estudiantes avanzados (con más del 50% de las materias aprobadas) de una carrera universitaria de grado,

-Cuenten con un promedio de al menos 6 puntos (inclusive aplazos),

-Tengan residencia en la provincia del Chaco o al menos dos años de residencia legal y continua.

Estas becas se destinan exclusivamente a estudiantes de las universidades UNNE, UTN y UNCAUS. No se requiere experiencia previa en investigación, el objetivo es brindar apoyo en los primeros pasos en la carrera científica.

La postulación se realiza a través de Tu Gobierno Digital siguiendo los pasos indicados en el instructivo oficial. Entre la documentación obligatoria se debe presentar: copia de DNI, curriculum vitae, certificado analítico con aplazos, certificado de alumno regular y una carta de motivación.

Para conocer más información sobre las “Becas Chaco + i” se puede ingresar a iccti.chaco.gob.ar/chaco-mas-i o enviar un correo electrónico a rrhhiccti@gmail.com para consultas.

