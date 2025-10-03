/ / TRAÍAN A SÁENZ PEÑA 1.900 POLLITOS Y GENDARMERÍA LOS DECOMISÓ

Los 1.900 "pollitos camperos" eran trasladados en la caja de una camioneta sin la documentación correspondiente de SENASA.

Las aves fueron decomisadas y entregadas a personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria – delegación Resistencia. Anoche, efectivos de la Patrulla Fija "Puente General Belgrano" perteneciente al Escuadrón 51 “Fontana”, procedieron al control de una camioneta sobre la Ruta Nacional N° 16, kilómetro 60. La misma provenía de la provincia de Buenos Aires y se dirigía a la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco).

Al llevar a cabo el control documentológico, los gendarmes hallaron en la parte trasera del rodado, varias cajas de cartón con orificios de aire trasladando gran cantidad de aves. El conductor, ante las preguntas de rigor de los uniformados, manifestó no contar con la documentación correspondiente de SENASA infringiendo las normativas de la Resolución 356/06.

Por tal motivo, se procedió al traslado del vehículo hasta las instalaciones de la Unidad donde se constató la existencia de 1.900 “pollitos camperos”, procediéndose al secuestro y entrega de los animales al personal de SENASA – delegación Resistencia.

Periodismo365