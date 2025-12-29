Los haberes correspondientes al mes de diciembre, se pagará el lunes 5, a los jubilados y el martes 6 de enero de 2026, a los activos.
En este marco, el sector pasivo tendrá acreditado sus haberes el día lunes 5 de enero, encontrándose los mismos disponibles para su retiro a través de los cajeros automáticos a partir de las 21.00 horas. Al día siguiente, por ventanilla. Por su parte, el sector activo percibirá sus haberes el día martes 6 de enero, estando disponibles para su extracción por cajeros automáticos a partir de las 21.00 horas.
Desde el gobierno provincial se remarca que el cumplimiento de este cronograma es resultado de una adecuada administración de los recursos, lo que permite garantizar en tiempo y forma el pago de los salarios. Finalmente, se reitera el compromiso institucional de continuar trabajando para asegurar la previsibilidad y el normal cumplimiento de las obligaciones salariales, en el marco del orden y la buena administración.
