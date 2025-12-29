Los haberes correspondientes al mes de diciembre, se pagará el lunes 5, a los jubilados y el martes 6 de enero de 2026, a los activos.

Desde el gobierno provincial se remarca que el cumplimiento de este cronograma es resultado de una adecuada administración de los recursos, lo que permite garantizar en tiempo y forma el pago de los salarios. Finalmente, se reitera el compromiso institucional de continuar trabajando para asegurar la previsibilidad y el normal cumplimiento de las obligaciones salariales, en el marco del orden y la buena administración.

Periodismo365



