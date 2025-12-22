El gabinete provincial, bajo las instrucciones del Gobernador Leandro Zdero, mantiene ahora una reunión de trabajo en Casa de Gobierno, donde evalúa y analiza las intensas lluvias que continúan registrándose en la capital chaqueña y que desde ayer generan múltiples inconvenientes en distintos puntos de la ciudad.

Durante la jornada de hoy, las autoridades avanzan en la planificación y coordinación de acciones a corto y mediano plazo. En ese sentido, se prevé que, una vez que descienda el nivel del agua, se continúe y refuerce la asistencia integral a las familias afectadas por el temporal, con la intervención de los equipos técnicos, sociales y de emergencia. Los funcionarios coincidieron además en sostener la presencia en territorio durante toda la jornada, con operativos en distintas zonas de la ciudad.

La reunión cuenta con la participación de integrantes del gabinete provincial: el ministro de Gobierno, Julio Ferro; el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez; el ministro de Salud, Sergio Rodríguez; el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño; el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico; el presidente de la Administración Provincial del Agua (APA), Jorge Pilar; el subsecretario de Municipios, Marcelo Barrios; el subsecretario de Producción, Orlando Morán; el presidente de Secheep, José Bistoletti; el titular de Defensa Civil, Gustavo Santo; el administrador y el viceadministrador de Vialidad Provincial, Omar Canela y Gustavo De Martini; y el presidente de Sameep, Nicolás Diez, quienes analizan la situación actual y definen las medidas necesarias para dar respuesta a las distintas contingencias generadas por las condiciones climáticas.

