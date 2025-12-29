El ministro de Salud, Dr. Sergio Rodríguez, señaló que “es fundamental extremar los cuidados en los hogares, especialmente en el consumo de agua y alimentos, para proteger la salud de las familias”.

En relación al agua potable, desde SAMEEP informaron que el suministro puede utilizarse con normalidad. Sin embargo, en caso de almacenamiento en tanques o recipientes, se recomienda hervir el agua antes de su consumo o desinfectarla con dos gotas de lavandina por cada litro.

Respecto a la seguridad alimentaria, ante eventuales cortes de energía eléctrica se aconseja respetar los tiempos de conservación: los alimentos almacenados en freezer pueden mantenerse hasta 24 horas, mientras que los productos perecederos conservados en heladera deben consumirse dentro de un plazo estimado de 6 horas.

En cuanto a la higiene del hogar, es importante airear las viviendas que hayan permanecido cerradas, limpiar pisos y paredes con lavandina diluida en agua, utilizar guantes y barbijo si fuera necesario, y emplear ventiladores para acelerar el secado de los ambientes. También se aconseja desechar medicamentos y alimentos que hayan estado en contacto con el agua de inundación.

Finalmente, desde la cartera sanitaria advirtieron que las precipitaciones pueden favorecer la aparición de animales transmisores de enfermedades, por lo que recordaron la importancia de mantener al día el esquema de vacunación como principal medida de prevención.

