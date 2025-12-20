Una agente de la Policía del Chaco fue notificada de un Sumario Administrativo, Suspensión de Funciones con Retención Haberes, Retención del Armamento reglamentario y Credencial. La dura sanción fue aplicada tras viralizarse un posteo en la red social Facebook, donde se observa a la uniformada paseando como acompañante de un motociclista en el centro de la ciudad de Resistencia, con el casco en el brazo izquierdo y una lata de cerveza en la mano derecha.

Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que este sábado 20 de Diciembre a las 18.45 horas, se notificó el Inicio de un Sumario Administrativo, conforme al Artículo 219 - Inciso b; Suspensión de Funciones con Retención Haberes, Retención del armamento reglamentario y también la Credencial de Policía, a la Agente Pza N°10349, Pamela Soledad Bravo Schabenorn, actuaciones registradas bajo Expediente Nº 130/333-805-A/25.

Cabe aclarar que en la tarde de este sábado comenzó a viralizarse en la red social Facebook, la fotografía de una mujer circulando en una motocicleta como acompañante, la cual vestía uniforme policial, hallándose sin casco de seguridad colocado y en su mano derecha sujetando lo que sería una lata de cerveza. La situación fue difundida por el portal de noticias capitalino Alerta Urbana, determinándose luego que se trataría de la Agente antes mencionada, con prestación de servicios en la División Patrulla Preventiva.

Periodismo365