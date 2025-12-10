El presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Mario Zorrilla, presentó este martes el Informe Anual 2025 de la gestión cultural provincial, un documento que refleja avances significativos en identidad, participación ciudadana y dinamización económica.

Zorrilla destacó que el informe, titulado “Cultura como motor de identidad, dinamismo económico y participación ciudadana”, resume un año de intensa actividad con un presupuesto austero. “La cultura debe ser entendida no solo como integración social, sino también como un motor económico que genera empleo y fortalece a la provincia”, afirmó.

Siete ejes para fortalecer la cultura chaqueña

El informe presentó avances estructurados en siete áreas clave:

1. Identidad cultural.

A través del programa Chaco Identidad, se impulsaron festividades, celebraciones y acciones territoriales en 51 localidades, con más de 70 eventos, 50 talleres y un impacto que superó el millón de asistentes. Estas actividades generaron 10.000 empleos y un movimiento económico estimado en 4.687 millones de pesos, con una ocupación hotelera del 75%.

2. Patrimonio activo.

Se concretaron trabajos de restauración en el mural “Empuje” de Pettoruti y en “Nacimiento del Chaco”, además del traslado del archivo histórico indígena de Napalpí. El MUBA llevó adelante una convocatoria nacional con 123 postulaciones y adquirió cinco obras que ampliaron el patrimonio provincial mediante donaciones.

Asimismo, se inauguró la nueva Sala de Interpretación de los Ferrocarriles y se desarrolló el Premio Nacional de Artes Visuales, con 600 postulaciones y 20 proyectos seleccionados, entre ellos seis artistas chaqueños.

3. Oferta cultural e institucional.

Con una programación récord de 800 actividades, 300 talleres y 400 presentaciones, se generó empleo para más de 3.000 artistas y técnicos. El Complejo Cultural Guido Miranda alcanzó 35.000 espectadores y realizó 150 funciones, además de incorporar visitas guiadas para escuelas.

Los museos provinciales concretaron 45 exposiciones con más de 50 artistas, mientras que el Ballet Contemporáneo, el Ballet Estable, la Orquesta Sinfónica y el Coro Qom Chelaalapí realizaron más de 60 presentaciones en todo el país.

4. Impulso a la cultura como motor económico.

A través de la Ley de Mecenazgo. Además, se generaron fondos solidarios por 90 millones con aportes privados, que financiaron 150 proyectos. Eventos estratégicos como la FIL Chaco, la Feria 362, el Festival de Jazz Guaramé, el Festival Tangazo, la participación en la Feria del Libro de Buenos Aires, Puro Diseño, Palermo y Matria, movilizaron 250.000 personas, 500 artistas, 1.000 obras nuevas, 400 títulos chaqueños y más de 2.450 empleos.

5. Cooperación internacional y regional.

El Instituto fortaleció vínculos con organismos nacionales e instituciones de Paraguay y Brasil. Además, se destacó la postulación de Resistencia a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO.

6. Infraestructura y equipamiento.

Se mejoró la tecnología y la infraestructura de espacios clave como la Casa de las Culturas, el Guido Miranda, la Usina Cultural y el Museo Augusto Schultz, optimizando programación y calidad técnica.

7. Logística y presencia territorial.

A pesar de los desafíos presupuestarios, se fortaleció el mantenimiento de la flota vehicular, garantizando presencia cultural en todo el territorio y funcionamiento eficiente de las actividades.

