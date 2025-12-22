Uno de ellos se mató en la Quinta Presidencial de Olivos. Denuncian la falta de apoyo psicológico de los voluntarios, sueldos bajos y la mala atención médica.

Fuentes militares consultadas por LPO afirman que el funcionario "tiene pánico, no sólo por las muertes porque este chico que no se sabe todavía qué pasó, sino por dos problemas que se le presentan". "El primero: la tropa empieza a levantar la voz, es decir, los soldados voluntarios que no aspiran a llegar a Generales ni a Sargentos se empiezan a quejar de la atención médica y el bajo salario", dijeron las fuentes. "Cuando la tropa habla en voz alta y habla con la novia o con el vecino es para quilombo", afirma un militar en actividad.

El segundo punto, agregan, es que "no se repone del tema del muerto en Olivos porque habla del poco control psicológico que tienen estos chicos que a los tres meses ya le dan un FAL para ir a custodiar cualquier cosa, en este caso al Presidente". Esta fuente remarca que "esto es una crisis para el Ejército. Presti está desesperado porque se corre un proyecto que todos sabemos que no va a andar, que es reponer a un militar en actividad en el Ejército".

Por otro lado, insiste, tanto la Fuerza Aérea como la Armada auguran una "gestión corta y de fracaso". "Presti se ocupó de poner a sus compañeros de promoción en puestos expectantes y que el desbalanceo entre las fuerzas es increíble", detallan.

"Pero la Defensa no es solo el Ejército, con lo cual, no estaría gozando de la simpatía ni de los jefes de la Armada ni de la Fuerza Aérea", enfatizan las fuentes. Cabe recordar que la Armada le hizo el vacío a la jura de Presti y no participó del acto. A su vez, como adelantó LPO, hay decepción en las Fuerzas Armadas con la cúpula militar porque aseguran que los cambios de Presti "no es la limpieza que esperábamos".

En ese sentido, la designación de Marcelo Dalle Nogare como del jefe del Estado Mayor Conjunto "es sólo una purga quirúrgica para devolver favores" y evitar que crezca la tensión por el malestar que generó la decisión del ministro de Defensa de no retirarse como militar en actividad.

Este viernes, un soldado voluntario del Ejército fue encontrado muerto en las últimas horas en su casa de Las Heras, en Mendoza y se investiga un presunto suicidio. Se trata del tercer caso similar ocurrido en menos de una semana, tras las muertes de otros dos soldados ocurridas en la Quinta de Olivos y en la provincia de Corrientes.

La situación genera incertidumbre y mucha preocupación respecto de la situación de los soldados que sufren bajos salarios y arrastran problemas que marcaron la gestión de Luis Petri, como la crisis de la obra social y el no cumplimiento de la jerarquización salarial.

Fuente y fotos: La Política Online