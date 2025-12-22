Durante un reportaje televisivo, el jefe de Estado dejó de lado las diferencias ideológicas para enviar un mensaje de apoyo a la dirigente de la oposición.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las declaraciones tuvieron lugar este domingo por la noche durante una entrevista concedida a Luis Majul en la señal LN+. Allí, el mandatario fue consultado por primera vez sobre la situación médica de la exmandataria, quien debió ser intervenida de urgencia.

Milei fue enfático al separar su visión sobre la gestión pública del respeto por la integridad física de las personas. En un tono inusualmente conciliador, el Presidente remarcó la importancia de la empatía en situaciones de vulnerabilidad.

“Como ser humano, nosotros respetamos el derecho a la vida y la propiedad. Puedo tener la peor y más aberrante opinión política, pero no me meto en lo humano. Que tenga una pronta recuperación”, manifestó el líder libertario. El mensaje generó repercusión inmediata en el arco político, dado que ocurre en un contexto de máxima polarización.

Fuente y fotos: Noticias Argentinas