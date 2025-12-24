El autor Walter Block es un economista anarcocapitalista discípulo de Murray Rothbard. En el texto defiende todos los "acuerdos voluntarios entre privados".

Block propone reducir al mínimo posible la intervención del Estado en la vida de las personas, extendiendo esa ausencia de Estado a todo tipo de actividades voluntarias que no impliquen agresión. El referente de la Escuela Austríaca y discípulo de Murray Rothbard se basa en el "principio de no agresión" que el jefe de Estado reiteró varias veces que estructura el libertarianismo.

"Solo el acto de violencia agresiva viola los derechos del hombre. Abstenerse de la violencia agresiva debe ser considerado una ley fundamental de la sociedad", considera Block y define: "Las personas que aparecen en este libro, aunque sean despreciadas por los medios y condenadas por casi todos, no violan los derechos de nadie, por lo tanto, no deben ser objeto de sanciones judiciales".

El autor estadounidense entiende como agresión solo al uso de la fuerza física contra otra persona o su propiedad y deja afuera otros tipos de poderes e influencias. Tampoco contempla violencias no físicas como la psicológica, la económica, la manipulación o la coerción.

A partir de esto, Block apunta que el Estado prohíbe actividades solo por la incomodidad moral o el rechazo social que generan, no porque sean agresivas o dañinas para las personas que, según él, las acuerdan.

La propuesta de Walter Block sobre la prostitución, el narcotráfico y el aborto

En el prólogo, el autor argumenta que “si una actividad es voluntaria y no implica agresión, no debe ser objeto de sanción estatal”. En todo el libro propone ejemplos claros: la prostitución, el tráfico de drogas, los préstamos usureros, el chantaje, la divulgación de información falsa o dañina y la interrupción del embarazo, entre otros.

Más allá del análisis moral, a Block le interesa demostrar los efectos económicos de la intervención estatal en esas actividades y cómo el Estado no resuelve problemas al prohibir o regular sino que los agrava.

“La defensa de quienes aparecen en este libro —prostitutas, prestamistas, narcotraficantes— consiste únicamente en afirmar que no inician violencia física contra terceros”, aclara el economista para delimitar los alcances de su defensa.

La conclusión de Block es que “si el sistema de precios puede demostrar su beneficio mutuo y productivo incluso en estos ejemplos extremos, entonces el caso de los mercados en general se fortalece aún más”. Para este cientista social solo haría falta que alguien esté dispuesto a pagar por una actividad no agresiva para que el Estado retire su intervención de la misma.

Algunos fragmentos de libro que Javier Milei le regaló a su gabinete

Prostitución

“Sujetos al acoso constante de leyes azules, grupos religiosos, cámaras de comercio, etc., las prostitutas siguen comerciando con el público. El valor de su servicio está probado por el hecho de que la gente sigue buscándolas, pese a la oposición legal y cívica”.

Narcotráfico y adicciones

“Prohibir las actividades de los vendedores de heroína daña no solo a las partes potenciales del intercambio, sino que puede perjudicar seriamente a terceros. Un ejemplo evidente es la prohibición de las actividades del vendedor de heroína. Además de perjudicar al vendedor y al cliente, la prohibición de la venta de heroína es responsable de una alta proporción del crimen cometido en nuestra sociedad, de la corrupción policial y, en muchas áreas, del colapso general del orden público”.

Interrupción del embarazo

“El aborto es otro caso ilustrativo. Aunque por fin se han conseguido algunos avances, el aborto está limitado por normas obstructivas. Tanto la prohibición total del aborto como el aborto bajo los controles actuales niegan el gran principio moral de la autopropriedad. Así, son un retroceso hacia la esclavitud, una situación definida esencialmente por las barreras que se interponen entre las personas y su derecho a la autopropriedad. Si una mujer es dueña de su cuerpo, entonces es dueña de su útero, y sólo ella tiene el derecho completo y exclusivo de decidir si tener un hijo o no”.

El chantaje

“El chantajista es, por definición, alguien que ofrece guardar silencio sobre un hecho a cambio de dinero. Si el hecho en cuestión es cierto, y si la amenaza de divulgación no implica violencia física, ¿por qué debería ser ilegal la transacción?”.

Divulgación de información falsa

“Debemos tener especial cuidado en defender los derechos de libre expresión de los difamadores, porque si ellos pueden ser protegidos, los derechos de todos los demás -que no ofenden tanto- estarán ciertamente más seguros”.

