El Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña anunció la realización del Festival Navideño, una propuesta que se consolida en la agenda cultural de la ciudad tras la exitosa experiencia del año pasado.

El festival, impulsado por el Municipio, nació como una iniciativa para celebrar la Navidad con la comunidad. La gran convocatoria y la positiva respuesta del público en su primera edición motivaron su continuidad.

Propuesta artística

Durante la noche se presentarán el Coro “Palabra de Vida”, dirigido por la profesora Irene Stefanoff; Cassette grupo de jóvenes músicos saenzpeñenses con destacada actuación en la Fiesta Nacional del Algodón y Los Changos de Lavalle, que estarán a cargo del cierre artístico con un repertorio folclórico pensado para toda la familia.

En el marco de esta fecha tan significativa, el festival contará además con la participación de iglesias católicas y evangélicas, con propuestas como el pesebre viviente, reforzando el espíritu de encuentro, fe y esperanza que caracteriza a la Navidad.

El evento también integrará a emprendedores, artesanos y gastronómicos locales, quienes estarán ofreciendo sus productos en distintos sectores, incluyendo el Paseo de los Artesanos y un patio de comidas con food trucks y puestos gastronómicos. Desde el Municipio se invita a toda la comunidad y a quienes visitan la ciudad durante las fiestas a participar de esta propuesta pensada para compartir, disfrutar y celebrar juntos.

Periodismo365