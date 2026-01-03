El presidente venezolano, Nicolás Maduro, “ha sido capturado y trasladado fuera de Venezuela”, según ha comunicado el presidente estadounidense, Donald Trump, en su red social Truth Social. Estados Unidos ha llevado a cabo ataques dentro de Venezuela, según ha confirmado el republicano en el mismo mensaje, después de que se hayan registrado explosiones en zonas civiles y militares de los Estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital, Caracas.

De acuerdo con esta versión, altos mandos militares de Estados Unidos barajaron la posibilidad de atacar el día de Navidad, pero decidieron priorizar las operaciones militares en Nigeria contra el Estado Islámico.

El número dos del chavismo y ministro de Interior, Diosdado Cabello, ha salido a las calles de Caracas protegido con un chaleco, casco antibalas y rodeado de policías. “Estamos desplegados. Confíen en nosotros para atravesar esta situación”, ha declarado.

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, ha calificado el ataque como “ruin y cobarde” y ha comunicado que están buscando posibles heridos o muertos. “Nos han atacado, pero no nos doblegarán”, ha añadido. El Gobierno de Venezuela ha denunciado que las explosiones de esta madrugada son una “gravísima agresión militar” estadounidense y ha decretado el estado de emergencia.

Fuente y fotos: El País



