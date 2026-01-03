La fiscal general estadounidense anunció que el mandatario venezolano y su esposa están acusados de tráfico de drogas y de armas. La vicepresidenta venezolana asegura que no conoce el paradero del mandatario y pide “pruebas de vida”.

Washington ha llevado a cabo ataques dentro de Venezuela durante la madrugada, según ha confirmado Trump después de que se hayan registrado explosiones en zonas civiles y militares de los Estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital, Caracas.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha afirmado desconocer el paradero del mandatario, que ha dirigido el país desde 2013 y de quien ha pedido “pruebas de vida”. Trump dio luz verde a los ataques hace días, según fuentes gubernamentales citadas por la cadena estadounidense CBS.

El número dos del chavismo y ministro de Interior, Diosdado Cabello, ha salido a las calles de Caracas protegido con un chaleco, casco antibalas y rodeado de policías. “Estamos desplegados. Confíen en nosotros para atravesar esta situación”, ha declarado.

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, ha calificado el ataque como “ruin y cobarde” y ha comunicado que están buscando posibles heridos o muertos. El Gobierno de Venezuela ha denunciado que las explosiones de esta madrugada son una “gravísima agresión militar” estadounidense y ha decretado el estado de emergencia.

Fuente y fotos: El País