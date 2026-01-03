La fiscal general estadounidense anunció que el mandatario venezolano y su esposa están acusados de tráfico de drogas y de armas. La vicepresidenta venezolana asegura que no conoce el paradero del mandatario y pide “pruebas de vida”.
Nicolás Maduro “ha sido capturado y trasladado fuera de Venezuela” este sábado, según ha comunicado el presidente estadounidense, Donald Trump, en su red social Truth, donde ha detallado que también ha sido detenida la esposa del mandatario venezolano. La fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, ha comunicado que Maduro y su mujer serán juzgados en Estados Unidos, acusados de narcotráfico y posesión de armas.
Washington ha llevado a cabo ataques dentro de Venezuela durante la madrugada, según ha confirmado Trump después de que se hayan registrado explosiones en zonas civiles y militares de los Estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital, Caracas.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha afirmado desconocer el paradero del mandatario, que ha dirigido el país desde 2013 y de quien ha pedido “pruebas de vida”. Trump dio luz verde a los ataques hace días, según fuentes gubernamentales citadas por la cadena estadounidense CBS.
El número dos del chavismo y ministro de Interior, Diosdado Cabello, ha salido a las calles de Caracas protegido con un chaleco, casco antibalas y rodeado de policías. “Estamos desplegados. Confíen en nosotros para atravesar esta situación”, ha declarado.
El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, ha calificado el ataque como “ruin y cobarde” y ha comunicado que están buscando posibles heridos o muertos. El Gobierno de Venezuela ha denunciado que las explosiones de esta madrugada son una “gravísima agresión militar” estadounidense y ha decretado el estado de emergencia.
Fuente y fotos: El País