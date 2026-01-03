El libertario dijo que las Malvinas tienen que ser argentinas "cuando los isleños lo deseen". "Tal desprecio merece la tacha de infamia", acusaron en Cecim La Plata.

En La Plata, este viernes el Centro de Ex Combatientes (Cecim) le envió al Presidente una carta documento exigiéndole que en 24 horas se retracte de sus dichos, bajo apercibimiento de denunciarlo penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

"Usted falta el respeto a la memoria de los ex combatientes de Malvinas, a los caídos, a quienes yacen en nuestras Malvinas. Tal desprecio merece la tacha de infamia y la coloca en situación de traición a la Patria", acusaron desde Cecim La Plata en la carta documento enviada a Milei.

En la entrevista a The Telegraph, el libertario dijo estar negociando con los británicos el levantamiento de la restricción de armas que tiene el país por la guerra de Malvinas y volvió a defender la autodeterminación de los kelpers.

Frente a eso, en el Cecim La Plata denunciaron a Milei por incurrir en un "flagrante incumplimiento de los deberes de funcionario público", en los términos del artículo 248 del Código Penal. Los ex Combatientes de Malvinas citaron la Disposición Transitoria Primera de la Constitución que establece que Argentina "ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur".

Así, señalan que, si bien la norma exhorta a respetar el modo de vida de los habitantes de las islas, "nunca, bajo ningún punto de vista ni fundamento, sus deseos". Además, le exigieron a Milei que cumpla con la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y con la Resolución 41/11, que revitaliza la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur.

"Vemos con estupor y suma preocupación cómo usted, siendo presidente de la Nación, por tanto, plenipotenciario, se expidió en los términos en que lo hizo ante la prensa británica", cruzaron en el Cecim.

Ya en abril de 2025, durante el acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas , Milei reivindicó la autodeterminación de los isleños, lo que le valió una denuncia por parte de ex combatientes.

Fuente y fotos: La Política Online