La Avenida 28 fue escenario nuevamente de un gravísimo accidente de tránsito. Este jueves aproximadamente a las 21.30 horas en Avenida 28 y calle 9, colisionaron un vehículo utilitario de reparto y una motocicleta con dos ocupantes. Por el tremendo impacto, una adolescente de 17 años falleció en el acto.

Llegó hasta el lugar del accidente una ambulancia del Hospital "4 de Junio" y el personal de Salud Pública informó que como consecuencia del violento impacto, la joven ya estaba fallecida. En tanto el conductor de la moto fue llevado de forma urgente hacia el Hospital "4 de Junio", en ambulancia. El Fiscal en turno, Dr. Marcelo Fabián Soto. dispuso la intervención de personal del Gabinete Científico del Poder Judicial, y del Médico policial en turno; además de efectivos de Policía Caminera para realizar el correspondiente test de alcoholemia al conductor del furgón, que arrojó 0,00.

El Fiscal Soto dispuso que se entregue el cuerpo a sus familiares para los fines póstumos. Respecto a los rodados partícipes, ambos fueron secuestrados y trasladados a la Comisaría jurisdiccional. El caso se diligencia en la Fiscalía de Investigación Penal en turno a cargo del Dr. Marcelo Soto, en la causa por "Supuesto Homicidio Culposo en Accidente de tránsito".

Periodismo365