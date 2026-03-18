El Ministerio de Capital Humano que lidera Sandra Pettovello avanza con una profunda reestructuración de la Secretaría de Trabajo que incluye el cierre de todas sus delegaciones territoriales y el despido de 1.600 empleados.

Así lo confirmaron a Mundo Gremial fuentes cercanas a la cartera laboral que conduce Julio Cordero. El avance contra las delegaciones del interior forma parte del plan ideado por la gestión libertaria para achicar la estructura de la Secretaría.

1.600 despidos en la Secretaría de Trabajo

Las agencias territoriales están distribuidas en todas las provincias del país para garantizar una cobertura federal en materia de trabajo y empleo. Las principales tareas de las delegaciones están destinadas a habilitar bocas de trámites, con asistencia y orientación a trabajadores, empleadores, cooperativas, sindicatos y otros actores del ámbito laboral. En esta nueva etapa de desguace, serían 1.600 los trabajadores despedidos, en un contexto de fuerte incertidumbre sobre el futuro laboral en todos los ministerios y organismos del gobierno nacional.

Días atrás, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se había declarado en "alerta máxima" en la Secretaría de Trabajo, frente a los rumores de despidos que finalmente se concretarían en las próximas horas.

El gremio que lidera Rodolfo Aguiar había denunciado que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, buscaba llevar adelante un vaciamiento estructural de la cartera y advirtió por inminentes despidos masivos.

Fuente y fotos: Mundo Gremial