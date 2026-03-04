El diputado nacional analizó en Radio Facundo Quiroga la dinámica del Congreso, cuestionó la violencia verbal y el desorden en la apertura de sesiones y advirtió sobre los desafíos económicos que enfrenta el país.

Al criticar la dinámica dentro del Congreso, Cipolini sostuvo: “Por momentos, escuchamos un Congreso que parecía una cancha de fútbol: a los gritos, coreando palabras. El Congreso se ha transformado en eso, y cuando hay desorden empezamos a transitar un camino incorrecto”. Y agregó sobre la formalidad institucional: “Somos representantes del pueblo y hay que ir dignamente vestidos a la cámara, no se puede ir en remera o camiseta, no es una cancha de fútbol y el debate ha pasado a la historia. Parece que quien grita más fuerte tiene razón”.

Respecto a los anuncios del presidente, el diputado advirtió sobre la situación económica: “Espero que cuando mande los paquetes de reformas sean útiles y productivos, porque la gente tiene cierta satisfacción por el abatimiento de la inflación, pero no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes. Es alarmante el número de empresas que se cierran y gente que queda en la calle. El modelo, de momento, no está demostrando éxito en ningún sentido”.

Cipolini también explicó su postura dentro del oficialismo y la relación con el gobernador chaqueño: “A veces votamos leyes, por ejemplo la Ley Laboral, porque hay un pedido de que la votemos, no por gusto del presidente, sino para acompañar las necesidades del gobernador, que enfrenta vencimientos financieros que no son de su gestión y tendrá que resolverlos con la Nación”.

Finalmente, al referirse a las reformas constitucionales nacionales y provinciales, Cipolini afirmó: “Meternos con el artículo 14 bis sería un retroceso tremendo. La Constitución nuestra, incluida la reforma de 1994, es muy buena y hay que respetarla y cumplir su mandato. Inventar la pólvora me parece innecesario”.

Fuente y fotos: Facundo Quiroga