En su página oficial en Internet, el Ministerio de Seguridad de la Nación informa que el Departamento Federal de Investigaciones - DFI de la Policía Federal Argentina, realizó allanamientos vinculados con lavados de activos en la provincia del Chaco.

La causa se inició a fines de febrero, a raíz de una denuncia radicada en la Unidad Fiscal Federal de Resistencia – Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, a cargo del Dr. Patricio Nicolás Sabadini. Ante esta situación, la Unidad Fiscal solicitó la investigación del caso a los efectivos de la División Unidad Operativa Federal Corrientes.

En consecuencia, los federales comenzaron con las tareas de campo y análisis de datos, detectando indicios sobre desvíos de fondos públicos desde el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, a través de un funcionario de dicha cartera, en activos financieros de bolsa vinculados a empresas del sector agrario.

Asimismo, se establecieron ocho inmuebles donde funcionaban dependencias municipales y entidades privadas ubicados en las ciudades de Resistencia, Presidencia Roque Sáenz Peña y Charata, vinculados a maniobras ilícitas.

Con el material obtenido, el Juzgado Federal de Resistencia N°1 a cargo de la Dra. Zunilda Niremperger ordenó los allanamientos a los domicilios donde los policías incautaron tres notebooks, varios discos rígidos con información, documentación contable vinculadas a la causa y ocho teléfonos celulares.

Cabe destacar que del procedimiento participaron División Unidad Operativa Investigaciones Especiales Corrientes, las DUOF Goya, Resistencia, Sáenz Peña, Formosa, la División Lavado de Activos y el Departamento Técnico del Cibercrimen todas pertenecientes a la Policía Federal Argentina.

Periodismo365