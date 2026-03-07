En su página oficial en Internet, el Ministerio de Seguridad de la Nación informa que el Departamento Federal de Investigaciones - DFI de la Policía Federal Argentina, realizó allanamientos vinculados con lavados de activos en la provincia del Chaco.
A partir de los lineamientos impartidos por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir la ciberdelincuencia, personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) efectuó varios allanamientos en el Chaco por lavado de activos y delitos financieros con fondos públicos que se derivaban a empresas agrícolas.
La causa se inició a fines de febrero, a raíz de una denuncia radicada en la Unidad Fiscal Federal de Resistencia – Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, a cargo del Dr. Patricio Nicolás Sabadini. Ante esta situación, la Unidad Fiscal solicitó la investigación del caso a los efectivos de la División Unidad Operativa Federal Corrientes.
En consecuencia, los federales comenzaron con las tareas de campo y análisis de datos, detectando indicios sobre desvíos de fondos públicos desde el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, a través de un funcionario de dicha cartera, en activos financieros de bolsa vinculados a empresas del sector agrario.
Asimismo, se establecieron ocho inmuebles donde funcionaban dependencias municipales y entidades privadas ubicados en las ciudades de Resistencia, Presidencia Roque Sáenz Peña y Charata, vinculados a maniobras ilícitas.
Con el material obtenido, el Juzgado Federal de Resistencia N°1 a cargo de la Dra. Zunilda Niremperger ordenó los allanamientos a los domicilios donde los policías incautaron tres notebooks, varios discos rígidos con información, documentación contable vinculadas a la causa y ocho teléfonos celulares.
Cabe destacar que del procedimiento participaron División Unidad Operativa Investigaciones Especiales Corrientes, las DUOF Goya, Resistencia, Sáenz Peña, Formosa, la División Lavado de Activos y el Departamento Técnico del Cibercrimen todas pertenecientes a la Policía Federal Argentina.
Periodismo365