En la noche del viernes el intendente Bruno Cipolini dejó inaugurado el XXXI Período de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Presidencia Roque Sáenz Peña, oportunidad en la que presentó un balance de gestión y anunció los principales proyectos para 2026.

Al inicio el Intendente comentó que para el presente ejercicio, el Cálculo General de Recursos y el Presupuesto Municipal fue estimado en $88.804.000.000, cifra que refleja las acciones y proyectos previstos para el desarrollo de la ciudad.

Economía y modernización administrativa

El municipio continúa impulsando incentivos fiscales para los contribuyentes, con un descuento del 30% para quienes abonen sus tributos de manera anticipada, beneficio vigente hasta el 13 de marzo. En materia de modernización, se fortaleció la plataforma digital de autogestión tributaria, que actualmente cuenta con 3.345 usuarios registrados, permitiendo consultar deudas, vencimientos y realizar pagos mediante tarjeta de débito, crédito o billeteras virtuales.

Además, se proyecta implementar el Sistema Integral de Gestión Municipal (SIGEM) para integrar trámites y servicios en una única plataforma digital, sumar nuevos puntos de WiFi público, ampliar la red de fibra óptica hasta alcanzar 75 kilómetros, habilitar un canal de atención por WhatsApp y avanzar en la digitalización de procesos administrativos.

Desarrollo Local y Empleo

El Parque Industrial avanzó en su consolidación con cuatro preadjudicaciones de parcelas destinadas a proyectos vinculados al procesamiento de carbón para exportación, industria alimenticia, reciclaje de residuos —con una empresa que procesa 200 toneladas mensuales y opera en más de 20 municipios chaqueños— y la industria forestal.

También se adjudicó un predio al Ministerio de Infraestructura provincial para la instalación de una planta de gas natural, con la proyección de sumar una estación de servicio de GNV. Asimismo, se logró la cesión por 30 años de dos hectáreas para la instalación de una planta reductora de gas que permita conectar el parque a la red energética.

La Oficina de Empleo atendió a 900 personas, combinando 400 atenciones presenciales y 500 atenciones virtuales, consolidándose como un espacio de referencia para la orientación y el acceso a políticas de empleo. En el marco del Servicio de Orientación Laboral, se realizaron 300 orientaciones individuales mediante entrevistas presenciales y 200 orientaciones laborales grupales, a través de talleres de orientación laboral, habilidades para el empleo y armado de currículum, alcanzando a una amplia diversidad de perfiles laborales. En cuanto a la intermediación laboral, se trabajó con 80 empleadores, fortaleciendo la vinculación con el sector productivo local. A partir de estas acciones, se lograron 20 inserciones laborales directas sin utilización del Programa PIL y se alcanzaron aproximadamente 150 inserciones laborales totales durante el año, mediante programas y gestiones diversas.

Obras, Planificación y Servicios Públicos

Durante el último año se ejecutaron importantes obras de infraestructura urbana, entre ellas:

218 cuadras de ripio distribuidas en los barrios Loma Linda, Mitre, Piñeiro, Villa Cáceres, Lamadrid, Néstor Kirchner, Sáenz Peña, Techo Digno, Belgrano, La Esperanza, Puerta del Sol, San Cayetano, Monte Sinaí, Obrero, Jardín, Monseñor de Carlo, Solidario, Mariano Moreno, Santa Rita, Milenium, Paseo de las Américas, Ginés Benítez, 100 viviendas, Santa Rita, San Martín, Hipólito Yrigoyen, Matadero y Tiro Federal.

1.500 metros lineales de pavimento de hormigón en distintos barrios.

Pavimento articulado en barrios Paseo de las Américas, Judicial y Jardín.

Pavimentación del segundo tramo de calle 2 entre 33 y 41 mediante convenio con Vialidad Provincial.

En materia hidráulica y de drenaje pluvial se realizaron

34 alcantarillas de hormigón en diversos barrios.

1.400 metros de alcantarillado de mampostería.

Construcción de un canal revestido en la avenida 28.

Limpieza y profundización de la represa del barrio 713 Viviendas.

Se agregaron 2 nuevas bombas en la estación de calle 33 y ruta 95, teniendo actualmente 4 bombas funcionando en dicho cuenco, aumentando de 15 a 24 millones de litros por hora la capacidad de expulsión del agua en dicho sector.

En la Estación de bombeo CUENCO 68 , se colocó una cuarta bomba de 4.000 metros cúbicos por hora que, sumada a las bombas existentes, da un caudal de bombeo total de 20.000 metros cúbicos por hora.

Avanza a buen ritmo con la construcción del canal troncal principal de la calle 33 desde la calle 2 hasta la ruta 95, donde solo restan 250 metros para completar esta obra muy importante para un gran sector de la ciudad, donde desembocan la represa del Parque temático Ciudad de los niños, el barrio San Martín y 713.

Se construyó un canal revestido en Barrio San Cayetano y se ha terminado la ejecución de 1.200 m lineales de canal revestido con sus alcantarillas correspondientes (total 8). Está en ejecución el canal revestido sobre calles 229 entre calles 220 y 228, con una longitud de canalización de 480 metros lineales hasta interconectar con el canal ejecutado en calle 228 entre calles 229 y 237, en la calle 216 entre calle 225 y 229 y la calle 229 entre calles 216 y 220. Se construyó un canal revestido en la avenida 28 entre 31 y 33 y se realizaron los canales afluentes desde el veril opuesto y la alcantarilla sobre calle 31 para mejorar el escurrimiento del sector.

Se está construyendo una alcantarilla sobre Av. 28 y calle 11, reemplazando los tubos prefabricados existentes a efectos de mejorar el escurrimiento de dicho canal aumentando la sección del mismo. Este trabajo se continuará con las alcantarillas de los cruces de calles siguientes hacia el norte, hasta llegar a calle 27, ya que se observó que se produce un cuello de botella en todos ellos a causa de la disminución del volumen, por estar hechos con tubos de menor tamaño.

Para 2026 se proyecta la construcción de 3 nuevas estaciones de bombeo, con capacidades de 3,5 millones y 4,5 millones de litros por hora en barrios San Martín y 713 Viviendas.

Ejecución de 3.960 metros de nuevos canales pluviales en distintos barrios.

Pavimentación de nuevas calles, entre ellas en Ex Caesa, Santa Teresita y sectores de avenida 2.

En alumbrado público se resolvieron 6.450 solicitudes vecinales, con 4.664 lámparas LED reemplazadas y 1.786 reparaciones.

En el Parque Lineal se hizo el recambio de más de 1000 metros de cables, con una instalación aérea, y la colocación de equipos LED de alta potencia y eficiencia lumínica, que permiten la repotenciación integral del sistema de iluminación. Además, se trabajó en los tableros eléctricos, donde se cambiaron los contactores y llaves térmicas, mejorando el sistema de encendido y la protección de toda la red.

En la zona céntrica se colocaron 150 columnas de 9 metros, con su respectivo cableado, descarga a tierra y equipos led de alta potencia. Además, se cambiaron 50 equipos led de las calles 10, 12 y 14. En la avenida Los Inmigrantes se cambiaron 70 equipos led agotados por otros modernos de alta potencia y mayor flujo lumínico.

En la Avenida 2 se hizo el recambio de más de 100 portalámparas por sistema de iluminación led, con equipos colgantes. El motivo del cambio fue la gran cantidad de focos que eran sustraídos: de esta manera, con las lámparas UFO de 100 watts, disminuyeron los hurtos. En la avenida 28 se está realizando un trabajo similar donde sustrajeron cerca de 60 focos que están siendo repuestos. Cambiaron 50 equipos led en el Camping Municipal y otros 40 en la calle 51 desde la calle 12 hasta la ruta 95. Y repotenciamos la iluminación en la rotonda de acceso al barrio Puerta del Sol. Se realizaron trabajos de mantenimiento en las cabinas de alimentación y cableado de las colectoras de ruta 16 desde la calle 48 hasta la ruta 95, que estaban fuera de servicio producto de los actos vandálicos.

También se renovó la planta municipal de hormigón con una dosificadora de 30 m3 por hora y se instaló un silo de 75 toneladas para ampliar la capacidad de producción.

Espacios públicos y turismo

Se proyecta la puesta en valor del Parque del Encuentro, con nueva iluminación, cerramiento y renovación de juegos. Además, comenzará la remodelación del Parque Temático Ciudad de los Niños, con senderos peatonales, tirolesas, nuevos espacios de juego y mejoras de accesos.

Entre las obras deportivas se destaca la próxima inauguración del albergue del Polideportivo Municipal, con 440 m2 totales y capacidad para 100 personas, incluyendo espacios adaptados para personas con discapacidad.

Desarrollo Humano

En el área de Desarrollo Humano, el municipio continuó brindando asistencia directa a familias en situación de vulnerabilidad mediante ayudas económicas para tratamientos médicos de alta complejidad, entrega de pañales y medicamentos, y pasajes a Resistencia y Buenos Aires para personas que deben viajar por motivos de salud.

También se sostuvo el acompañamiento alimentario a 70 comedores y 100 merenderos, donde se distribuyen 9.000 porciones de comida diariamente. Desde el municipio se colaboró no sólo con alimentos, sino también con infraestructura, leña, agua para cocinar, artículos de limpieza, elementos de cocina y mobiliario como mesas y bancos, además de la construcción de galerías y pisos en distintos espacios comunitarios.

Entre las intervenciones realizadas se destacan mejoras en comedores ubicados en barrio Solidario, barrio Ginés Benítez, barrio Matadero y barrio San Cayetano, donde además se desarrollan actividades recreativas, culturales y deportivas, talleres y apoyo escolar para niños y familias.

En el área de Diversidad y Género, durante el año se atendieron 1.884 personas que atravesaban situaciones de violencia o conflictos familiares, con acompañamiento psicológico, asesoramiento legal y articulación con el Poder Judicial y organismos provinciales. Se realizaron más de 900 intervenciones profesionales, además de sostener una guardia telefónica las 24 horas durante todo el año para situaciones urgentes.

En materia de salud comunitaria, el Centro de Prevención de Consumos Problemáticos trabajó tanto en asistencia como en prevención. En el plano preventivo se realizaron talleres y capacitaciones en 13 escuelas secundarias, además de jornadas comunitarias y actividades sobre problemáticas emergentes como las apuestas online.

El municipio también sostuvo acciones de acompañamiento sanitario a través de convenios como el firmado con la Fundación Hoy Soy Yo, que permite realizar viajes semanales a Resistencia con pacientes oncológicos. Además, se brindó apoyo logístico y de movilidad a instituciones terapéuticas, deportivas, religiosas y organizaciones sociales de la comunidad.

Deportes

En el área de Deportes, el Polideportivo Municipal se consolidó como uno de los principales espacios deportivos de la región, con más de 30 disciplinas gratuitas y una participación que supera las 1.000 personas por día, lo que representa el doble de asistentes respecto de 2024.

Durante el año se desarrolló un amplio calendario de competencias y eventos, entre ellos: Primer Torneo de Natación del año, con más de 400 nadadores de la ciudad y localidades vecinas, encuentro de Natación Adaptada, tercera edición del Torneo de Beach Vóley, maratón 113° Aniversario de Sáenz Peña, torneo de Acuatlón Aniversario, gran Premio de Ciclismo Ciudad de Sáenz Peña recepción de la Selección Argentina masculina de Cestoball, que brindó clínicas y partidos amistosos.

Además, el Polideportivo fue sede de la instancia zonal del programa provincial Chaco Juega, que reunió a 1.500 deportistas de 15 localidades.

Las escuelas deportivas municipales participaron en competencias locales, provinciales e interprovinciales en disciplinas como boxeo, handball, vóley, mini básquet, patín artístico, kayak, canotaje, tenis, karate y ciclismo, entre otras.

La Escuela Municipal de Básquet reúne actualmente más de 120 alumnos, con un equipo interdisciplinario integrado por entrenadores nacionales, profesores de educación física, kinesiólogo y asistentes sociales. También se realizó el Primer Encuentro Municipal de Mini Básquet para la categoría de 11 y 12 años.

Por su parte, la Escuela Municipal de Ajedrez desarrolló una intensa agenda formativa y competitiva con alrededor de 30 alumnos, participación en torneos regionales y nacionales y la organización de competencias que reunieron más de 100 ajedrecistas de distintas localidades del Chaco y provincias vecinas.

El deporte adaptado también registró avances con encuentros de natación, atletismo y fútbol inclusivo, además de la entrega de los premios “Rompiendo Barreras”.

La Escuela Municipal de Guardavidas celebró la colación de sus primeros egresados y participó en un encuentro nacional en Formosa con reconocimiento de la Federación Argentina de Guardavidas.

El municipio también acompañó a deportistas locales con apoyo económico y logístico para participar en competencias provinciales, nacionales e internacionales, destacándose la presencia de atletas en los Juegos Nacionales Evita y en torneos de handball, karate, boxeo y otras disciplinas.

Entre los logros más destacados del alto rendimiento se mencionaron la participación de Lurdes Sotelo en el Mundial de Kung Fu en Brasil y de Exequías Báez en el Mundial de Gimnasia en Pamplona, España, considerados hitos para el deporte de la ciudad.

Ambiente y economía circular

En el marco del plan ambiental se entregaron 800 dispositivos para compostaje domiciliario y se sumaron 35 establecimientos gastronómicos al programa de recolección de residuos orgánicos.

La Planta de Tratamiento de Residuos incorporó un segundo galpón de 15 x 40 metros, maquinaria como trituradoras, moledoras de vidrio y telgopor, además de un tanque de 60.000 litros para captación de agua de lluvia.

Además se donaron 4.500 cuadernos reciclados elaborados con material recuperado y se implementaron campañas de reciclaje de residuos electrónicos.

Educación, juventud y cultura

El municipio trabajó junto al sistema educativo con acciones como:

Desmalezamiento de 40 predios escolares y fumigación de 20.

55 charlas de educación vial que alcanzaron a 3.744 estudiantes.

Programas de alfabetización, lectura y bienestar docente.

El programa educativo municipal organizó 80 recorridos educativos con el colectivo “Subite a Sáenz Peña”, y convocó a casi 2.000 adolescentes a jornadas de convivencia.

En el área de juventud se gestionaron más de 1.500 inscripciones a Becas Progresar y 400 a las Becas Manuel Belgrano, además de cursos de formación y talleres de oficios.

El Consejo Estudiantil Municipal reunió a alumnos de 26 colegios, organizando actividades como el Banderazo, torneos deportivos y el tradicional desfile de carrozas.

En cultura se realizaron eventos como la Feria del Libro 2025, el 8º Congreso de Historia del Chaco, encuentros corales, presentaciones artísticas y actividades de danza y música, incluyendo la participación del ballet municipal en el teatro Metropolitan de Buenos Aires y en encuentros internacionales en Brasil.

Programa Municipal de Salud

En el Programa Municipal de Salud se aplicaron 2.083 vacunas, se atendieron 2.869 pacientes en obstetricia y se realizaron 8.859 atenciones médicas en 37 operativos sanitarios.

De ese total se registraron 3.522 atenciones odontológicas, 3.282 pediátricas, 1.504 clínicas, 52 cardiológicas y 499 nutricionales.

Además, los operativos “Vuelta a Clases” ya atendieron a 3.651 estudiantes durante 2026 para completar fichas médicas escolares.

Seguridad y tránsito

En coordinación con el sistema 911, durante 2025 se logró el esclarecimiento de 784 casos delictivos, un 200% más que el año anterior, y se evitaron 392 delitos, también con un incremento del 200%.

La línea municipal 103, disponible las 24 horas, permitió una respuesta directa ante emergencias y denuncias.

En 2025 se instalaron 302 cámaras en distintos barrios, llegando a un total de 1032 en toda la ciudad. Para 2026 se proyecta instalar 350 nuevas cámaras de videovigilancia, incluyendo lectores de patentes en los accesos por las rutas 16 y 95, consolidando un “anillo digital” de seguridad.

Relaciones institucionales

Durante 2025 se impulsaron acciones de preservación patrimonial, como la declaración como patrimonio histórico del edificio del Correo Argentino y del solar donde vivió el fundador de la ciudad.

También se fortalecieron vínculos con colectividades extranjeras y autoridades diplomáticas, incluyendo representantes de Alemania, Serbia, Paraguay y Montenegro.

Transporte

Se amplió el parque automotor destinado al Sistema de Transporte Urbano incorporándose 1 nueva unidad haciendo un total de 6 vehículos tipo minibús que integran la flota. Por otro lado, a los fines de contribuir con el cuidado del medio ambiente y de disminuir el consumo de combustible y los costos derivados, se instalaron en todas las unidades equipos de GLPA, siendo la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña la primera del país en incorporar la utilización de este tipo de combustible.

Para 2026 se incorporará una nueva unidad de transporte público, se reorganizarán recorridos y se realizarán mejoras en la Terminal de Ómnibus, incluyendo el sistema eléctrico para restablecer el aire acondicionado.

Adultos Mayores

Se continuó trabajando en la atención y contención a los ADULTOS MAYORES. Dentro de los cuidados sanitarios, se realizaron 247 intervenciones con el equipo interdisciplinario. También brindaron asistencia especial a aquellos en situación de vulnerabilidad con alimentos, medicamentos, colchones, ropa, elementos ortopédicos, y sillas de ruedas, anteojos de receta, solicitando turnos en los CAPS, pasajes a Resistencia, ayudas económicas para estudios complementarios, entre otros.

Desarrollaron actividades en pos de un envejecimiento activo y saludable en el Centro Cultural del Adulto Mayor, en Casa Activa, en el Club Juventud y en el CEF N°2; tales como yoga, aquagym, gimnasia, ritmo latino, folklore, biodanza, taller de coro, taller de artesanías, tejido, y taller de memoria.

En Casa Activa, un complejo para que los adultos mayores puedan llevar una vida autónoma, situado en calle 52 entre 34 y 36 del barrio Rucci, se trabajó en la adecuación de los espacios físicos de la misma según criterios de accesibilidad, circulación y seguridad. Se equipó el espacio destinado a la actividad física con materiales para la gimnasia adaptada y actividades de rehabilitación funcional. También se trabajó en la articulación con programas municipales y referentes comunitarios para el funcionamiento del Centro.

Se proyecta además consolidar el Centro de Día para Personas Mayores, avanzar en un Centro de Rehabilitación Integral y comenzar la planificación de una futura Residencia para Adultos Mayores.

Regularización de tierras

En el programa de regulación dominial se entregaron 94 títulos de propiedad y se prevé la entrega de 30 nuevos títulos durante 2026.

Relación con la provincia

Agradecimiento al Gobernador

Durante su discurso, el intendente agradeció al gobernador Leandro Zdero por el trabajo para ordenar la provincia y destacó avances en seguridad y en obras estructurales. Entre los pedidos a la Provincia mencionó la recuperación del Hotel Gualok, la puesta en funcionamiento del aeropuerto de Sáenz Peña y el acompañamiento para proyectos estratégicos de desarrollo. También celebró el inicio de la construcción de la nueva ala pediátrica del Hospital 4 de Junio, que permitirá la restauración del antiguo hospital del Plan Quinquenal de Presidencia Roque Sáenz Pena.

Respecto al histórico problema del sistema cloacal de la ciudad, señaló que se trabaja junto a la empresa SAMEEP y que se espera normalizar el sistema cloacal en el transcurso del año. "Hemos comenzado una intervención conjunta con la empresa Sameep, donde el municipio está haciendo también un aporte importante de recursos y de manera casi silenciosa los resultados han comenzado a aparecer. Ya la postal de las aguas servidas en la ciudad después de cada lluvia dura bastante menos y tenemos toda la expectativa de que en el transcurso de este año la superficie de la ciudad que tiene cloacas va a estar absolutamente normalizada".

Examen toxicológico

El intendente anunció su decisión de realizarse públicamente el examen toxicológico previsto en la Ordenanza 9420, que adhiere a la Ley Provincial 4197-G para funcionarios electivos. "Por mi parte, he tomado la decisión de hacerlo. De esta manera damos una señal clara de responsabilidad institucional y también despejamos cualquier duda o insinuación que en algún momento electoral algún ex gobernador haya querido instalar sobre mi persona. Por eso, con absoluta tranquilidad y convicción, una vez terminado este acto me someteré a este procedimiento", expresó.

Una vez concluido el acto, el intendente procedió a realizarse el examen de manera pública tal como lo había manifestado. El procedimiento estuvo a cargo del bioquímico Miguel Angel Kisur y fiscalizado por el escribano Jorge Macías.

Sobre la Bolsa de Comercio del Chaco

También se refirió a la investigación judicial sobre la operatoria de la Bolsa de Comercio del Chaco con recursos municipales, asegurando que el municipio es damnificado, que los fondos están resguardados por orden judicial y que la gestión continuará colaborando con la Justicia.

"Sabemos que este tipo de hechos generan ruido y polémica en una ciudad que no está acostumbrada a atravesar situaciones de esta naturaleza. Para nosotros es saludable que estos procedimientos se lleven adelante. Creemos que la Justicia, tanto provincial como federal, debe investigar con total libertad y con la contundencia que considere necesaria. En esta disputa ya tuvimos una primera instancia favorable, donde por orden judicial los fondos de los saenzpeñenses fueron resguardados mientras se espera la resolución final".

Finalmente, el Intendente llamó al diálogo institucional, agradeció el acompañamiento del oficialismo y pidió a la oposición actuar con responsabilidad y buena fe en el marco del debate democrático. "El 2026 nos encuentra con la misma convicción de seguir avanzando, consolidando una Presidencia Roque Sáenz Peña ordenada, pujante y con oportunidades para todos, trabajando con responsabilidad, cercanía y una mirada puesta siempre en el futuro de nuestra comunidad. Queridos vecinos saenzpeñenses, les agradezco profundamente el acompañamiento y el compromiso. Es con diálogo, esfuerzo y visión de futuro que seguiremos haciendo de nuestra ciudad un lugar cada día mejor. No me considero dueño de ningún sillón sino un servidor público que ama a esta ciudad y que se siente orgulloso de trabajar cada día en pos de su mejora. Con un profundo sentido de responsabilidad y con la transparencia que mi cargo amerita", finalizó.

Periodismo365