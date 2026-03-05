El próximo sábado 7 de marzo se realizará la elección de la Reina de la ciudad. Será en el Polideportivo Municipal a partir de las 21.00 horas.

Este año son diez las postulantes de distintos barrios que aspiran a ser Soberana de la ciudad: Marilín Díaz del centro, Rocío Rivero del Ex-Caesa, María Belén Contreras del 102 Viviendas, Melanie Gusak del barrio Puerta del Sol, Dámaris Campos del Belgrano, Mariana Duprat del San Cayetano, Melani Wolkowyski del Ex Aeroclub, Mailén Sánchez del Barrio Puerta del Sol, Malena Maidana del Barrio Tiro Federal y Carla Arreguín del Santa Elena. Cabe recordar que esta tradicional actividad se enmarca en la agenda de los festejos por el 114º aniversario de Sáenz Peña.

