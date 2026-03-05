Trasladaron a 78 egresados de la escuela de Policía del Chaco que estaban desde diciembre del año pasado en esta ciudad.

Parte de los 78 efectivos que egresaron de la Escuela de Policía destinados a distintas dependencias policiales de esta ciudad. En esta línea de anuncios, Kowalsky afirmó que "de los 78 alumnos que se graduaron el año pasado, los que fueron afectados a esta dirección de zona policial, pasaron a engrosar la plantilla de divisiones como ser Policía Caminera, División Investigaciones, Policía Rural y las distintas comisarías de la ciudad".

UNA BUENA NOTICIA PARA LOS VECINOS

Al mismo tiempo, desde la ONG "Padres de la Ruta" celebraron esta importante incorporación de efectivos policiales, "teniendo en cuenta que es un avance significativo en lo que se refiere a combatir la inseguridad, sobre todo en casos de arrebatos y sustracción de motocicletas, en la que los delincuentes operan no solamente en barrios periféricos, también lo hacen en el mismo casco céntrico", sostuvo Antonio Núñez.

Para finalizar, el director de zona policial resaltó la importancia de la llegada de estos nuevos policías que egresaron, "más teniendo en cuenta que se refuerzan todas las divisiones policiales, que es algo que se estaba esperando".

Además, destacó que estas acciones forman parte de una política sostenida de planificación destinada a fortalecer a la Policía del Chaco, mejorar las condiciones de trabajo del personal y brindar mayor seguridad a la comunidad.

Fuente y fotos: Norte