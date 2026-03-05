En el marco de las políticas de fortalecimiento del empleo formal, el ministro de gobierno, Julio Ferro, junto a la subsecretaria de Trabajo, Noel Ibarra, acompañaron a la empresa familiar Supermercados El Arriero, que continúa apostando al crecimiento y al desarrollo productivo en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

En ese contexto, el ministro valoró el compromiso del sector privado con la generación de empleo y señaló: “Este programa busca acompañar a las empresas que invierten y generan oportunidades. Para nosotros es fundamental trabajar junto al sector comercial y productivo para que más chaqueños puedan acceder a un empleo formal”. Asimismo, agregó: “Cuando una empresa local crece y decide incorporar trabajadores, el Estado tiene que estar presente para acompañar ese proceso, Impulsar Chaco es una herramienta concreta que fortalece el desarrollo económico y el trabajo registrado en toda la provincia”.

La cadena de supermercados es encabezada por Felipe Kohn, quien junto a su familia impulsa el funcionamiento y la expansión de los supermercados mayoristas y minoristas, consolidando a la empresa como una firma chaqueña que invierte, crece y genera oportunidades laborales en la región.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el Impulsar Chaco seguirá fortaleciendo el entramado productivo y comercial, brindando herramientas concretas para que más empresas puedan ampliar sus equipos de trabajo y sostener el empleo registrado.

Asimismo, destacaron la importancia de que más comercios y pymes se sumen a estas políticas públicas, que promueven la generación de empleo local y contribuyen al desarrollo económico en toda la provincia.

Periodismo365